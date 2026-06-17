Nuova Fiat Ritmo, il nome storico torna protagonista sul web anche se Olivier François guarda alla Multipla

La nuova Fiat Ritmo torna a far parlare di sé, almeno nel mondo digitale. Nelle scorse ore il creatore Bruno Callegarin ha pubblicato sui social un nuovo render che immagina una possibile reinterpretazione moderna della storica compatta torinese. Le immagini non rappresentano un progetto ufficiale di Fiat, ma hanno subito riacceso il dibattito tra gli appassionati, divisi tra nostalgia, curiosità e il desiderio di rivedere in gamma un nome che ha lasciato un segno importante nella storia del marchio.

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Un nuovo render riaccende il dibattito su una nuova Fiat Ritmo

La proposta immaginata da Callegarin riprende alcuni elementi dell’identità originale della Ritmo, ma li traduce in un linguaggio più contemporaneo. Le forme restano compatte e pulite, con una carrozzeria rossa dal taglio moderno, superfici semplici e un frontale dal sapore minimalista. Al posteriore, invece, il nome Ritmo torna in evidenza, quasi a sottolineare il legame con il passato. Il risultato è una vettura che non prova a copiare il modello storico, ma a reinterpretarne lo spirito in chiave attuale.

Il tema del ritorno della nuova Fiat Ritmo, però, resta complesso. Nei mesi scorsi era stato lo stesso CEO di Fiat, Olivier François, a intervenire su Instagram davanti all’ennesimo render dedicato al modello. In quell’occasione, il manager aveva fatto capire che il ritorno della Ritmo non sembrava tra le ipotesi più probabili, indicando invece come molto più realistico un possibile ritorno della Multipla. Una dichiarazione che ha raffreddato gli entusiasmi di chi sperava in una rinascita della compatta, ma che ha anche chiarito la direzione del marchio: recuperare nomi storici sì, ma solo quando esiste un progetto davvero coerente.

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Fiat, del resto, sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. La Grande Panda ha inaugurato un nuovo linguaggio stilistico e industriale, mentre nei prossimi anni sono attesi altri modelli destinati ad ampliare la presenza del marchio nei segmenti più strategici.

In questo scenario, un ritorno della Ritmo appare oggi più come una suggestione che come un piano concreto, almeno fino a quando non arriveranno indicazioni ufficiali da Torino.

Eppure il successo di questi render dimostra una cosa: il nome Ritmo è ancora vivo nella memoria collettiva. Forse non tornerà presto, ma continua a rappresentare un’idea di Fiat semplice, originale e popolare, capace ancora oggi di parlare agli appassionati e di accendere discussioni sul futuro del marchio.