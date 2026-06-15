Opel Mokka GSE Rally, spettacolo nei Vosgi: Lloyd vince una gara da brividi

Paesaggi spettacolari, asfalto insidioso e una gara decisa sul filo degli errori. La seconda prova dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, disputata nell’ambito del Rally Vosges Grand-Est, ha offerto emozioni forti a pubblico e piloti, confermando il potenziale della nuova Opel Mokka GSE Rally. Sulle prove speciali attorno a Gérardmer, la vettura elettrica del Fulmine è stata protagonista di un confronto serrato tra alcuni dei talenti più interessanti della serie.

Advertisement

Lloyd conquista i Vosgi con la Opel Mokka GSE Rally dopo gli errori dei rivali, in una prova ADAC elettrica ricca di colpi di scena

La sfida sembrava destinata a trasformarsi in un duello tra il leader del campionato tedesco Timo Schulz e il francese Tom Dufour. Schulz, affiancato da Maresa Lade, arrivava in Francia con la fiducia della vittoria ottenuta all’ELE Rally. Dufour, con Alex Dubois alle note, ha però risposto con un ritmo aggressivo, costringendo il rivale a spingere sempre più forte. Una lotta intensa, spettacolare, ma anche rischiosa.

Alla fine, a fare festa sono stati Ioan Lloyd e Sion Williams. Il duo gallese ha costruito la propria vittoria con una prestazione costante, approfittando degli errori degli avversari e portando Opel Mokka GSE Rally al traguardo senza sbavature decisive. Per Lloyd, 23 anni, il successo davanti al pubblico francese ha avuto un sapore speciale, arrivato al termine di un weekend duro, reso ancora più complicato dai numerosi tagli e da un percorso che non perdonava distrazioni.

Advertisement

Il colpo di scena è arrivato nella penultima prova speciale. Schulz, quando sembrava avere la gara sotto controllo, è uscito di strada dopo il bloccaggio delle ruote in frenata prima di una curva veloce a sinistra. Un errore minimo, ma sufficiente a interrompere bruscamente la sua corsa. Nel rally, ancora una volta, arrivare al traguardo è stato importante quanto essere veloci.

Dufour e Dubois hanno chiuso al secondo posto dopo un weekend movimentato, segnato da un errore nella giornata di sabato ma anche da tempi molto competitivi. Sul terzo gradino del podio è salita Claire Schönborn, autrice di una gara regolare e concreta, diventando la seconda donna a conquistare un piazzamento nella top three della serie.

Advertisement

Soddisfazione anche in casa Opel Motorsport. Il direttore Jörg Schrott ha sottolineato l’alto livello della competizione e la crescita dei giovani piloti, evidenziando al tempo stesso la competitività della Mokka GSE Rally. Nei Vosgi, l’elettrico ha dimostrato di poter offrire non solo efficienza, ma anche spettacolo vero.