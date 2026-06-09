ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Timo Schulz sbaraglia la concorrenza nella prima tappa

L’ADAC Opel GSE Rally Cup ha aperto la nuova stagione con un debutto ad alto voltaggio. All’ELE Rally, nei Paesi Bassi, sedici team provenienti da nove Paesi hanno portato in gara la nuova Opel Mokka GSE Rally, dando vita a un fine settimana intenso, combattuto prova dopo prova e segnato anche dal debutto di una nuova infrastruttura di ricarica sostenibile.

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Timo Schulz vince l’ELE Rally e apre la stagione 2026 dell’ADAC Opel GSE Rally Cup

Dopo undici prove speciali nei dintorni di Eindhoven, a festeggiare è stato il tedesco Timo Schulz, affiancato da Maresa Lade. Per lui si tratta della seconda vittoria in appena sei giorni, dopo il successo ottenuto nel Campionato Europeo Rally Junior in Svezia con l’ADAC Opel Rally Junior Team. Un momento particolarmente positivo per il ventiseienne, già campione della Electric Car Cup 2022.

“Vincere due weekend consecutivi è ovviamente fantastico”, ha dichiarato Schulz, autore del miglior tempo in quattro prove speciali. “Abbiamo affrontato il rally con cautela, ma abbiamo trovato subito un buon ritmo. Il Mokka GSE Rally è molto divertente grazie alla sua impressionante potenza elettrica”.

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La nuova vettura, con una potenza fino a 207 kW, pari a 281 cavalli, e 345 Nm di coppia, segna un deciso salto in avanti rispetto al modello precedente. Più potente, più reattiva e più impegnativa, ha subito alzato il livello della competizione.

Alle spalle di Schulz hanno chiuso i francesi Tom Dufour e Alex Dubois, protagonisti di una crescita costante durante il weekend. “È stato un rally incredibile”, ha raccontato Dufour. “Non avevamo avuto la possibilità di fare test prima della gara, quindi siamo partiti con calma e abbiamo aumentato il ritmo chilometro dopo chilometro. Conquistare subito il secondo posto è fantastico”.

Terzo posto per Ioan Lloyd e Sion Williams, al volante della Vauxhall UK Mokka GSE. Anche per loro il debutto è stato una scoperta. “Mi sono sentito come a scuola, in senso positivo”, ha spiegato Lloyd. “La macchina è completamente diversa da quelle a cui siamo abituati, ma è fantastica da guidare”.

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Non sono mancati i colpi di scena. Gli italiani Valentino Ledda e Claudio Mele, veloci nelle prime fasi e candidati al podio, si sono ritirati per problemi tecnici. Stessa sorte per Max van Empel ed Eddy Smeets, fermati da un danno alla sospensione.

Per Opel Motorsport, il bilancio resta positivo. “Abbiamo aperto un nuovo capitolo nel rally elettrico”, ha commentato Jörg Schrott. La prossima verifica arriverà il 13 e 14 giugno al Rally Vosges Grand-Est, vicino a Gérardmer.