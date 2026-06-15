Lancia Ypsilon HF, la prova che sorprende: l’elettrica da 280 CV convince anche gli scettici

Lancia Ypsilon HF continua a dividere gli appassionati, ma la prova di Top Gear Italia aggiunge un elemento importante al dibattito: la piccola sportiva elettrica del marchio torinese, nonostante vendite finora poco brillanti, sembra avere molto più carattere di quanto si potesse immaginare. A metterla alla prova è stato Pietro Cardone, sull’ultimo numero del mensile, partendo da una posizione tutt’altro che neutrale.

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La prova di Top Gear Italia rivaluta la Lancia Ypsilon HF elettrica: 280 CV, Torsen e guida precisa la rendono sorprendentemente divertente

La sigla HF, per molti appassionati Lancia, non è un semplice badge. È storia, rally, motori termici, rumore e memoria sportiva. Per questo l’idea di una HF elettrica aveva inevitabilmente generato perplessità. Lo stesso Cardone ha ammesso di essersi avvicinato alla vettura con più di un pregiudizio, salvo poi cambiare opinione dopo due settimane di test. Il giudizio, in sintesi, è netto: la Ypsilon HF è davvero “bella da guidare”.

I numeri aiutano a capire il punto di partenza. La compatta elettrica dispone di 280 CV scaricati sulle ruote anteriori e accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Ma, secondo Top Gear Italia, il vero valore dell’auto non sta soltanto nella prestazione pura. A fare la differenza è la messa a punto, soprattutto quando la strada inizia a curvare.

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Lancia Ypsilon HF condivide la base tecnica con Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e, ma viene descritta come più tesa, più diretta e meno filtrata. Rispetto alla 600e appare meno vistosa, mentre rispetto alla Junior mantiene un’eleganza più sobria. Non cerca l’effetto scenico a tutti i costi, e proprio questa discrezione sembra diventare parte del suo fascino.

Il comportamento dinamico è l’aspetto più convincente. L’avantreno viene definito preciso, con un contributo importante del differenziale autobloccante Torsen, soluzione rara in questo segmento. Positivo anche il giudizio su baricentro, stabilità e frenata, con la rigenerazione che non rovina il feeling al pedale.

Resta il tema autonomia: i 370 km dichiarati sono realistici solo con una guida attenta. Ma la Lancia Ypsilon HF non nasce per essere guidata con il piede leggero. Il verdetto di Top Gear Italia è chiaro: forse non è la HF che i puristi aspettavano, ma riesce comunque a divertire. E per una sportiva, anche elettrica, questo conta moltissimo.