Solo 500 Ferrari F80 in scala e poi basta: Bburago apre i preordini

Adesso, possiamo dire, ci sono ben 501 modi per possedere una Ferrari F80. Uno è senz’altro quello di essere tra i pochi privilegiati che l’hanno già acquistata, e a “grandezza naturale”. Gli altri 500, molto più accessibili e, per così dire, facili, sono quelli garantiti da Bburago che non scherza con i numeri quando si tratta della sua nuova Exclusive Series.

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I preordini dei soli 500 esemplari sono aperti, il modellino in scala 1:18 della F80 in nero opaco è disponibile, ed è già il tipo di oggetto che divide il mondo in due categorie: chi capisce la qualità e chi no.

Parliamo di metallo pressofuso, non di plastica da scaffale. La carrozzeria riproduce ogni superficie scolpita della F80, e il nero opaco non è una scelta casuale: è la finitura che riesce a esaltare le forme aerodinamiche senza il filtro luccicante della vernice lucida. Il risultato ha quell’aria decisa che solo certi oggetti riescono a trasmettere, e che su una Ferrari, anche in scala, non sorprende più di tanto.

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I dettagli, però, sorprendono. Gli interni sono stati ricreati con una precisione che va al di là del dovuto: c’è un sedile del guidatore color blu che spezza il rigore cromatico dell’esterno e trasforma il modellino in qualcosa di più sfaccettato di quanto sembri a prima vista.

Sul piano funzionale, Bburago ha incluso portiere apribili e vano motore accessibile. Ciò permette di apprezzare da vicino una costruzione che evidentemente punta in alto. Ogni esemplare arriva in una confezione rossa, il colore obbligatorio, quasi fosse una regola non scritta, con tanto di certificato di edizione limitata allegato.

Cinquecento pezzi in tutto il mondo, disponibili esclusivamente online. Quel che è certo è che non ci sarà una seconda occasione. A questo punto non resta che chiedersi quante unità di questa F80 mancano all’esaurimento scorte.