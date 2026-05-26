Parte dai Paesi Bassi l’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

Dopo cinque anni in cui l’autentica protagonista dell’ADAC Opel GSE Rally Cup è stata la Opel Corsa Rally Electric, col Rally ELE dei Paesi Bassi il costruttore tedesco di casa Stellantis avvia un nuovo capitolo per l’edizione 2026 del campionato. La rinnovata edizione dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 porta in dote anche il debutto della Opel Mokka GSE Rally, in quello che è il primo campionato monomarca al mondo riservato alle elettriche.

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I valori prestazionali della inedita Opel Mokka GSE Rally ragionano su un valore di potenza espressa pari a 281 cavalli, ovvero 207 kW, accanto a una coppia di 345 Nm. In questo modo le prestazioni raggiungono quelle espresse da una Rally4. Nuova è anche la infrastruttura di ricarica che garantisce maggiori valori di autonomia ed ecocompatibilità. Ora, in luogo delle stazioni di ricarica fisse disponibili nel parco di servizio, vengono adottati camion destinati alla ricarica alimentati da motori elettrici. Questi forniscono l’energia necessaria a ricaricare le Opel Mokka GSE Rally in diversi punti durante la competizione in corso e permettono così di mettere a punto più chilometri di gara.

La stagione 2026 dell’ADAC Opel GSE Rally vedrà la partecipazione di piloti provenienti da nove nazioni diverse

La stagione 2026 dell’ADAC Opel GSE Rally vedrà la partecipazione di piloti provenienti da nove nazioni diverse. Parteciperanno al campionato, per la prima volta, Ioan Lloyd e Valentino Ledda, due dei migliori talenti provenienti dal Galles e dall’Italia. Altri candidati per il titolo saranno anche Alex Español, proveniente dalla Spagna, e Fabian Kamermans, dai Paesi Bassi, che vengono da esperienze pregresse in Rally Cup, così come i rookie Dante Johansson dalla Svezia e Tom Dufour dalla Francia. L’olandese Max van Empel e gli austriaci Christian Luif e Lukas Wilhelm faranno anch’essi il loro debutto nei rally per veicoli elettrici.

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Grandi speranze vengono riposte sul campionato anche dai partecipanti provenienti dalla Germania. Ci saranno infatti Timo Schulz, campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2022, e Claire Schönborn, due dei piloti junior ufficiali Opel di quest’anno gareggeranno sia nel Campionato Europeo Junior (JERC) che nell’Electric Rally Cup. Inoltre, i giovani talenti Luka Wlömer e Lars Stütz sperano di impressionare già a partire da quella che è la loro prima stagione. La seconda donna in campo, dopo Claire Schönborn, è la belga Thyrsa Eertmans. Inoltre, l’irlandese Aoife Raftery prenderà parte a quattro eventi.

La classifica Junior vedrà invece la partecipazione di undici piloti, i quali, ricadenti in un’età non superiore ai 25 anni, potrebbero anche essere promossi nell’ADAC Opel Rally Junior Team del prossimo anno. Si contendono invece il titolo nella classifica GSE Masters Christian Luif, Timo Schulz e Claire Schönborn, avendo superato i 25 anni di età; il vincitore si porterà a casa una nuova Opel Mokka GSE. Il Rally ELE prosegue lungo un approccio particolarmente insolito, visto che la partenza avverrà questo venerdì alle 18:43 CEST e non terminerà fino a poco prima della mezzanotte. L’appuntamento continuerà sabato a partire dalle 12:38 CEST e il traguardo sarà raggiunto intorno alle 23:00 CEST. I partecipanti copriranno una distanza totale di 131 chilometri lungo dodici prove speciali. Dopo l’appuntamento olandese del Rally ELE sarà il turno del Rallye Vosges Grand-Est, in Francia tra il 13 e il 14 giugno, del Rallye Weiz, in Austria fra il 17 e il 18 luglio, dell’ADAC Saarland-Palatinate Rally, in Germania fra il 14 e il 15 agosto, dell’ADAC Rallye Stemweder Berg sempre in Germania fra il 25 e il 26 settembre, quindi il Rally di Sanremo, in Italia tra il 17 e il 18 ottobre, e infine Spa Rally tra il 28 e il 29 novembre.