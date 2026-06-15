Fiat Grizzly Fastback visto da vicino: il SUV coupé protagonista di un video

Fiat Grizzly Fastback torna a far parlare di sé grazie a un nuovo video pubblicato su Instagram dalla pagina Moto.car Insights. Dopo la prima immagine ufficiale diffusa da Fiat, il filmato permette di osservare più da vicino il nuovo modello, mostrando dettagli di stile che nella foto ufficiale erano rimasti solo parzialmente intuibili.

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Il nuovo Fiat Grizzly Fastback si mostra in video: frontale verticale, linea fastback e ipotesi 1.2 mild hybrid per il modello globale

Nel video si vede un esemplare in una vivace colorazione gialla, ripreso da diverse angolazioni. Il primo elemento che colpisce è il frontale, molto verticale e caratterizzato da una fascia nera orizzontale che integra la firma luminosa. La calandra tradizionale lascia spazio a un’impostazione più moderna, coerente con il linguaggio stilistico recente di Fiat, mentre il paraurti appare semplice ma robusto, con linee pulite e un taglio pensato per dare presenza alla vettura.

Osservato lateralmente, il Fiat Grizzly Fastback mostra la sua vera identità. La linea del tetto scende verso la coda con un andamento più dinamico rispetto a un SUV tradizionale, dando alla carrozzeria un aspetto più sportivo e personale. Le protezioni in plastica nera nella parte bassa, i passaruota marcati e i cerchi di grandi dimensioni rafforzano l’immagine da crossover compatto, pensato per un pubblico che cerca praticità ma anche un design più distintivo.

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La parte posteriore conferma l’impostazione fastback, con una coda alta e visivamente solida. Nel complesso, l’auto sembra puntare su un equilibrio tra abitabilità, stile e carattere, senza rinunciare a quella semplicità funzionale che Fiat vuole mantenere al centro della propria identità.

Secondo quanto scritto dalla pagina Moto.car Insights, l’esemplare ripreso nel video sarebbe equipaggiato con motorizzazione 1.2 Mild Hybrid. Un dettaglio interessante, perché conferma l’orientamento del modello verso soluzioni accessibili e adatte all’uso quotidiano, accanto alle altre varianti previste per la famiglia Grizzly.

Il Fiat Grizzly Fastback si prepara quindi a entrare in un segmento molto competitivo con una formula chiara: look da SUV coupé, dimensioni da modello globale e una gamma pensata per intercettare esigenze diverse. Visto da vicino, il nuovo arrivato sembra avere tutte le carte per diventare uno dei modelli più venduti della prossima fase della casa torinese.