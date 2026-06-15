Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale consolida la sua posizione al vertice della S-CER

Lancia Spagna è tornata protagonista al Rally di Ourense, appuntamento storico del S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally, con una tradizione lunga oltre cinquant’anni. A 34 anni dal sesto successo ottenuto nella città termale, il marchio italiano è rientrato in gara sulle celebri prove speciali galiziane con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, capace di attirare grande attenzione al suo debutto davanti al pubblico locale.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale brilla a Ourense con una vittoria di tappa e punti preziosi

Dopo un ottimo esordio nel S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally), il nuovo team ufficiale Lancia Corse Spain, terzo e secondo rispettivamente sul podio del Rally La Nucía e del Rally Ciudad de Utiel, si è confermato questo fine settimana come uno dei protagonisti della stagione 2026.

La vettura all’avanguardia sviluppata da Stellantis Motorsport ha lasciato il segno non appena è arrivata sulle strade di Ourense, conquistando la sua prima vittoria di tappa su asfalto con Diego Ruiloba e Ángel Vela. I due sono stati i più veloci nella prova speciale di apertura dello spettacolare giro notturno che ha concluso l’azione di venerdì.

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Nonostante una successiva foratura abbia impedito loro di rimanere in lizza per la vittoria nella tappa decisiva, i giovani asturiani si sono distinti ancora una volta durante la loro terza partecipazione con l’ultima generazione della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Come nelle due precedenti edizioni, il pilota della Lancia Corse Spagna ha dimostrato fin da subito le sue capacità, conquistando, come nel Rally Ciudad de Utiel, il secondo posto nella TCC (Qualifying Time Stage), che gli ha permesso di accedere alla prima giornata di gara.

La prova speciale di sabato ha inoltre messo in luce il potenziale della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, vincitrice un mese fa della prima prova speciale TC Plus su sterrato della stagione, e terza classificata questo fine settimana nel Rally Ourense, che ha fruttato un punto extra alla Lancia Corse Spagna.

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Quel risultato parziale, unito al quarto posto conquistato dopo le 12 prove speciali del rally galiziano, si è rivelato un bottino prezioso per la classifica generale del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally). Dopo aver completato le prime tre gare con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, Diego Ruiloba e Ángel Vela si avvicinano alla metà della stagione a un solo passo dalla Top 3, con un risultato in meno rispetto ai loro predecessori.

Diego Ruiloba, pilota della Lancia Corse Spagna: “Non è stato un weekend facile; il Rally di Ourense non lo è mai. Avremmo voluto lottare per la testa della corsa, ma questa volta non è stato possibile. Speriamo di avere più fortuna nei prossimi appuntamenti e di poter regalare alla Lancia Spain la prima vittoria tanto attesa, per la quale tutta la squadra sta lavorando duramente.”