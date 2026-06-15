Ferrari guarda al sole: il brevetto che può rivoluzionare le elettriche di Maranello

La nuova fase elettrica di Ferrari continua a far discutere. Dopo la presentazione di Luce, primo modello completamente elettrico del Cavallino, l’attenzione non è più concentrata soltanto sulle prestazioni o sul design firmato anche con il contributo di Jony Ive. A incuriosire ora è un brevetto che mostra quanto Maranello stia provando a interpretare l’elettrificazione in modo diverso, cercando soluzioni tecniche capaci di unire efficienza, comfort e identità.

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Ferrari brevetta pannelli solari retrattili per le sue elettriche: più autonomia, meno caldo in abitacolo e un uso più intelligente dell’energia

L’idea riguarda un sistema di pannelli solari retrattili integrati nella vettura. Il principio non è del tutto nuovo: negli ultimi anni diversi costruttori hanno sperimentato tetti fotovoltaici per recuperare energia e alleggerire il lavoro della batteria. Ferrari, però, sembra voler andare oltre il classico pannello fisso. Il brevetto descrive infatti una superficie fotovoltaica arrotolabile, nascosta in un vano del tetto e pronta a estendersi quando l’auto è parcheggiata all’aperto.

Il vantaggio sarebbe doppio. Da una parte il pannello potrebbe contribuire alla ricarica della batteria, anche se in modo limitato rispetto a una colonnina tradizionale. Dall’altra funzionerebbe come una sorta di tenda solare, creando ombra sul parabrezza e aiutando a mantenere più fresco l’abitacolo nelle giornate calde. Un dettaglio apparentemente semplice, ma molto concreto, soprattutto per un’auto pensata per essere usata più spesso e non soltanto custodita in garage.

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I disegni del brevetto mostrano anche una possibile seconda soluzione nella zona posteriore, con un pannello estraibile sotto il lunotto e orientato con una specifica inclinazione. A gestire il tutto potrebbero essere sensori e dati meteo, in modo da attivare il sistema soltanto quando le condizioni lo rendono davvero utile. In pratica, la vettura deciderebbe quando esporsi al sole e quando richiudere tutto, senza trasformare il dispositivo in un elemento permanente del design.

È una proposta insolita per Ferrari, marchio da sempre legato a prestazioni, suono e passione meccanica. Questo brevetto però mette anche in evidenza che la casa automobilistica intende conservare il fascino del Cavallino senza ignorare le esigenze di un’automobile più tecnologica e quotidiana. La vera domanda è se una soluzione così sofisticata arriverà davvero su un modello di serie o resterà una sperimentazione da brevetto.

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Ferrari Luce, con la sua impostazione più pratica e orientata all’uso reale, dunque sembra aprire una strada diversa. E questo brevetto potrebbe essere il segnale di una Ferrari pronta a reinventarsi anche sotto il sole.