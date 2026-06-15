Fiat Topolino protagonista ad Amsterdam: la microcar elettrica finisce in acquario

Ad Amsterdam la Fiat Topolino ha trovato una cornice decisamente fuori dal comune. La microcar di Fiat è entrata a far parte del rinnovato Acquario ARTIS, non tra pesci tropicali e fondali marini, ma in una ricostruzione che racconta la vita quotidiana lungo i canali della città.

Advertisement

Ad Amsterdam Fiat Topolino entra nel rinnovato Acquario ARTIS

Ed è proprio questo l’aspetto più interessante. L’acquario non mostra soltanto ciò che accade sotto la superficie dell’acqua, ma anche il mondo che si muove sopra: biciclette parcheggiate, monopattini, scooter, fat bike e ora anche una Fiat Topolino. Un dettaglio curioso, certo, ma anche molto realistico, perché la microcar elettrica è ormai diventata una presenza riconoscibile nel paesaggio urbano di Amsterdam.

In un contesto dominato da mezzi compatti e pratici, Fiat Topolino sembra perfettamente a suo agio. Non ha bisogno di imporsi con dimensioni o potenza: il suo punto di forza è proprio l’opposto. È piccola, semplice, facile da immaginare tra una strada stretta, un ponte e una fila di biciclette. In questo senso, la scelta di inserirla nell’allestimento dell’Acquario ARTIS appare meno bizzarra di quanto possa sembrare a prima vista.

Advertisement

Lo storico acquario, ospitato in un edificio del 1882, ha riaperto al pubblico il 13 giugno 2026 dopo la ristrutturazione più importante della sua storia. Il progetto ha riportato l’edificio il più vicino possibile al suo aspetto originale.

Dentro questo racconto di tradizione, ambiente e città, la Fiat Topolino porta un messaggio molto attuale: quello di una mobilità più leggera, accessibile e adatta agli spazi urbani. Anche il nome, che in italiano richiama un “piccolo topo”, contribuisce al suo carattere simpatico e immediatamente riconoscibile. Ricordiamo infine che dal lancio nei Paesi Bassi, nel settembre 2024, sono già state vendute oltre 1.500 unità del quadriciclo elettrico della casa torinese.