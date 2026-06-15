Fiat Algeria al centro della nuova strategia industriale: i fornitori locali guardano all’export

L’Algeria vuole ritagliarsi un ruolo più importante nella filiera automobilistica e vede in Fiat un possibile trampolino verso i mercati internazionali. L’idea è chiara: portare i produttori locali di componenti e ricambi dentro le catene di fornitura del gruppo Stellantis, dando così più peso all’industria nazionale e nuove opportunità all’export.

Advertisement

L’Algeria punta a integrare i fornitori Fiat nelle catene Stellantis, aprendo nuove opportunità di export e rafforzando l’industria locale

Il dossier è stato al centro dell’incontro ad Algeri tra il ministro del Commercio estero e della Promozione delle esportazioni, Kamel Rezig, e l’amministratore delegato di Fiat Algeria, Raoui Badji. Un confronto che, secondo il ministero, si inserisce nel percorso avviato per rafforzare l’industria automobilistica del Paese, considerata fondamentale.

Al centro della discussione ci sono soprattutto le aziende algerine che producono ricambi e componenti e che hanno già superato gli standard richiesti da Stellantis. Per loro, il prossimo passo potrebbe essere l’accesso alla rete internazionale collegata a Fiat, in particolare nel settore dei servizi post-vendita.

Advertisement

Entrare in una filiera globale significherebbe, per questi fornitori, non lavorare più soltanto per il mercato interno, ma confrontarsi con richieste più ampie, standard più elevati e nuove possibilità commerciali. In prospettiva, l’integrazione nella rete Stellantis potrebbe aprire la strada a maggiori esportazioni e contribuire a valorizzare la produzione locale.

Per l’Algeria, però, il tema va oltre l’automobile. Il governo punta a costruire una base industriale più forte, capace di creare lavoro qualificato, attirare competenze e aumentare la competitività del Paese. In questo quadro, la presenza di Stellantis e di Fiat assume un ruolo centrale, anche alla luce degli investimenti già avviati negli ultimi anni.

La vera sfida sarà trasformare certificazioni e omologazioni in risultati concreti: contratti, forniture, esportazioni e una presenza stabile nelle catene internazionali. Se il progetto andrà avanti, l’Algeria potrà rafforzare la propria posizione non solo come mercato per l’auto, ma anche come piattaforma produttiva rivolta all’estero.