Chrysler, il risveglio del gigante: così STLA One può cambiare tutto

Per anni Chrysler è sembrata un marchio sospeso, quasi intrappolato in un presente senza slancio. Mentre il mercato automobilistico cambiava rapidamente, spinto dall’arrivo di nuovi crossover, modelli ibridi ed elettrici, la casa americana restava ancorata a una gamma sempre più ridotta, dominata quasi esclusivamente dalla Pacifica.

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Ora, però, Stellantis sembra pronta a imprimere una svolta decisa al futuro del brand. Il nome al centro del rilancio è STLA One, una nuova architettura globale destinata a dare a Chrysler lo spazio tecnico e creativo che negli ultimi anni è mancato.

STLA One può rilanciare Chrysler con una piattaforma flessibile, nuovi crossover e motorizzazioni ibride ed elettriche per tornare competitiva

La piattaforma, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei vertici del marchio, dovrebbe consentire a progettisti e ingegneri di lavorare con margini molto più ampi rispetto al passato. Non si tratterà più di adattare soluzioni nate per modelli ormai lontani dall’attuale scenario di mercato, come la berlina Chrysler 300 o i minivan tradizionali, ma di partire da una base moderna, flessibile e pensata per ospitare veicoli di dimensioni diverse e con differenti tipi di alimentazione.

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Irina Zavatski, vicepresidente del design Chrysler, ha sottolineato come STLA One possa offrire una libertà progettuale superiore, permettendo al marchio di evolvere proporzioni, linguaggio stilistico e identità visiva. Un passaggio fondamentale per un costruttore che deve tornare a essere riconoscibile, competitivo e desiderabile in un segmento dominato da SUV e crossover.

Il primo tassello della nuova fase dovrebbe essere il crossover Airflow, atteso come modello simbolo della rinascita Chrysler in Nord America. Ma non sarà solo. Nei piani di Stellantis ci sarebbero anche due crossover più compatti, Arrow e Arrow Cross, destinati ad ampliare l’offerta nella fascia più accessibile del mercato. Questi modelli potrebbero derivare da prodotti Fiat destinati ad altri Paesi ed essere proposti con motorizzazioni a benzina, mild hybrid ed elettriche.

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L’obiettivo è chiaro: riportare Chrysler nel cuore del mercato, soprattutto tra gli acquirenti che cercano praticità, spazio e prezzi sostenibili. Una fascia di clientela che, secondo Stellantis, rappresenta una quota significativa della domanda.

STLA One, però, non riguarda soltanto Chrysler. La piattaforma avrà un ruolo centrale nella strategia globale del gruppo, con oltre 30 modelli previsti e l’integrazione dei sistemi software STLA Brain e STLA SmartCockpit. Per Chrysler potrebbe essere l’occasione più concreta degli ultimi anni per uscire dall’ombra e tornare protagonista.