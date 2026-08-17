Nuova Alfa Romeo GTV, e se tornasse davvero così? Il render che riaccende il sogno

Una nuova Alfa Romeo GTV continua a essere uno dei sogni più ricorrenti tra gli appassionati del Biscione. A riportare il nome sotto i riflettori ci ha pensato questa volta il creatore digitale Carlo Indelicato, che su LinkedIn ha pubblicato una propria interpretazione della futura coupé italiana, battezzata Alfa Romeo Coupé GTV-GTAm 2028. Non si tratta naturalmente di un progetto ufficiale: l’autore specifica inoltre che disegno e rendering sono stati realizzati con l’assistenza dell’intelligenza artificiale.

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Alfa Romeo GTV: una coupé che guarda al passato senza copiarlo

L’idea di Indelicato parte da proporzioni tipicamente sportive: cofano lungo, abitacolo arretrato, carreggiate larghe e una carrozzeria molto bassa. Il frontale prova a reinterpretare il classico volto Alfa Romeo in chiave moderna, mentre dietro spicca una sottile firma luminosa che attraversa quasi tutta la coda. Il risultato è una Gran Turismo dall’aspetto muscoloso, che nelle intenzioni dell’autore dovrebbe mettere insieme tradizione e futuro.

Il richiamo alla Alfa Romeo GTV non è casuale. La sigla Gran Turismo Veloce accompagna il marchio da decenni ed è stata utilizzata su alcune delle sue coupé più apprezzate. Dalle derivate della Giulia degli anni Sessanta si passò all’Alfetta GTV, fino ad arrivare alla GTV degli anni Novanta firmata Pininfarina, ancora oggi molto riconoscibile per la sua linea particolare.

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Nel nome scelto per il render compare anche la sigla GTAm, che porta invece direttamente al lato più estremo della storia Alfa Romeo. La GTA nacque nel 1965 con la Giulia Sprint GTA sviluppata da Autodelta e tornò successivamente su 156 e 147. Più recentemente, nel 2020, Alfa Romeo ha realizzato Giulia GTA e GTAm, prodotte complessivamente in soli 500 esemplari.

Il progetto digitale arriva mentre il marchio sta preparando una fase di profondo rinnovamento. Con il piano FaSTLAne 2030, Alfa Romeo punta a rafforzare la propria presenza soprattutto nei segmenti B e C. La Junior continuerà ad avere un ruolo fondamentale nei volumi, mentre nel quarto trimestre del 2027 è previsto un nuovo SUV di segmento C prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium. È inoltre in programma una nuova hatchback dello stesso segmento.

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Giulia e Stelvio continueranno invece il loro percorso ancora per qualche tempo, mentre Alfa Romeo sta lavorando al modo migliore per dare un seguito ai due modelli.

Di una nuova Alfa Romeo GTV, almeno per il momento, non esistono conferme ufficiali. Il render di Carlo Indelicato rimane quindi un esercizio di stile, ma dimostra quanto una coupé del Biscione continui ad avere un posto particolare nell’immaginario degli appassionati.