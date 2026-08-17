È morto Alex Fiorio: automobilismo italiano a lutto

Un velo di tristezza avvolge il mondo del motorsport. Oggi, ad appena 61 anni di età, è venuto a mancare Alex Fiorio, registrato all’anagrafe come Alessandro. È stato stroncato in breve tempo da una malattia che spesso non perdona.

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Figlio di Cesare, che fra tanti ruoli fu anche direttore sportivo di Lancia e Ferrari, Alex seppe dare continuità alla passione di famiglia, come pilota di rally, guadagnando il titolo di campione del mondo del gruppo N nel 1987.

Nato a Torino il 10 marzo 1965, mise presto in mostra il suo talento. Nel biennio 1988-1989 fu secondo driver Lancia nel mondiale rally, dopo Miki Biasion. In quel periodo raccolse 6 secondi posti e 3 terzi posti.

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Anche se la sua carriera non fu baciata da alcun successo in quell’ambito agonistico, seppe mettersi in mostra per le sue performance, degne di un grande talento della guida.

Come miglior piazzamento assoluto in classifica mondiale, vanta il 2º posto e il titolo di vicecampione della stagione 1989, alle spalle del compagno di squadra prima citato.

Nelle scorse ore il cammino terreno di Alex Fiorio, purtroppo, si è interrotto prematuramente, nella sua residenza di Ceglie Messapica, in Puglia. Grande il dolore degli appassionati, espresso con una marea di messaggi di cordoglio in rete. Per l’Italia dell’automobilismo sportivo è un lutto pesante.

Alla famiglia si stanno indirizzando tanti messaggi di affetto e di vicinanza, anche a livello istituzionale. Fra i primi ad esprimere il proprio dispiacere, Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia che, insieme al sodalizio, si stringe con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in segno di lutto.

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Alex è stato fra i personaggi più amati nel mondo dei rally; una figura di riferimento per una generazione di appassionati e un simbolo dell’automobilismo tricolore. Come già scritto, nel 1987 fu campione del mondo Gruppo N, per poi conquistare il terzo posto assoluto nella serie iridata dei rally nel 1988 e il secondo nel 1989. Condoglianze ai suoi cari anche da parte nostra.

Fonte | ACI Sport