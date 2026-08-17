Leapmotor trasforma le sue auto in centrali elettriche: in Brasile arriva il nuovo adattatore V2L

In Brasile, Leapmotor ha iniziato a proporre un accessorio che permette di usare la batteria dei suoi modelli anche quando il veicolo è fermo. Si tratta del nuovo adattatore V2L, già disponibile presso i concessionari del marchio, con cui è possibile alimentare diversi dispositivi elettrici direttamente dall’auto. Una soluzione utile in viaggio, durante un campeggio oppure semplicemente quando serve avere energia a disposizione lontano da una presa.

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Leapmotor porta il V2L nei concessionari brasiliani

Le possibilità sono parecchie. Con il nuovo adattatore si possono ricaricare smartphone e computer, tenere acceso un modem Wi-Fi, collegare un proiettore o un impianto audio e utilizzare sistemi di illuminazione portatili. La potenza disponibile arriva fino a 3.300 W e 15 A, quindi il sistema può gestire anche apparecchi più impegnativi, come un frigorifero o un asciugacapelli.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti del V2L. L’energia della batteria non resta legata soltanto alla mobilità, ma può essere sfruttata anche quando l’auto è parcheggiata. Durante un blackout, ad esempio, può aiutare a mantenere in funzione alcuni dispositivi essenziali. In campeggio può invece evitare di dover portare con sé un generatore separato.

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L’accessorio nasce dalla collaborazione tra Leapmotor, Stellantis e Mopar in Sud America. Mopar ha lavorato insieme ai tecnici per adattare il prodotto alle esigenze dei clienti della regione e agli standard utilizzati nei diversi mercati latinoamericani.

Anche l’utilizzo è piuttosto semplice. Basta collegare l’adattatore alla presa della vettura e poi inserire il dispositivo che si vuole alimentare. Il sistema riconosce automaticamente la richiesta e inizia a fornire corrente.

Per evitare di scaricare troppo la batteria, Leapmotor ha previsto uno stop automatico quando il livello raggiunge il 20%. Chi preferisce lasciare una riserva maggiore può comunque impostare una soglia più alta direttamente dal sistema multimediale della vettura.

In Brasile il V2L utilizza la presa Tipo N e fornisce corrente alternata a 230 V. Per gli apparecchi che funzionano esclusivamente a 110 V serve invece un trasformatore adeguato.

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La compatibilità riguarda tutta la gamma Leapmotor commercializzata in Brasile, comprese le versioni Ultra-Hybrid con tecnologia REEV. Prima del lancio, il sistema è stato sottoposto a test specifici per verificare il funzionamento in diverse condizioni di temperatura, consumo e utilizzo.

Il nuovo V2L va ad aggiungersi agli altri accessori già disponibili per Leapmotor attraverso Mopar, tra cui Wallbox, caricatore portatile, organizer, bulloni antifurto, allarme volumetrico e tappetini in gomma. In Brasile, inoltre, questi prodotti possono essere inseriti nel finanziamento della vettura fino a un massimo del 10% del valore finanziato.