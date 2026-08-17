Ford Mustang Dark Horse SC a quattro porte: così diventerebbe una super berlina

Una Ford Mustang a quattro porte con il V8 sovralimentato da 795 CV della Dark Horse SC è la protagonista di un nuovo render che prova a dare forma alle indiscrezioni sulla possibile espansione della famiglia S650. Il progetto è indipendente e non anticipa necessariamente le scelte dell’Ovale Blu, ma mostra come la muscle car potrebbe acquistare maggiore praticità senza rinunciare alla propria impostazione sportiva.

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La Ford Mustang Dark Horse SC diventa una berlina ad alte prestazioni in questo render

La base tecnica ed estetica è quella della Mustang Dark Horse SC, proposta recentemente anche con carrozzeria a “cielo aperto”. La nuova variante scoperta conserva i 795 CV della Fastback e trasferisce le prestazioni del modello più potente in una configurazione pensata per la guida a cielo aperto. Proprio questa versione ha fornito lo spunto per immaginare una berlina collocata al vertice di un’eventuale gamma Mustang a quattro porte.

La trasformazione richiede un allungamento del passo per ricavare due accessi posteriori realmente utilizzabili, mentre il tetto continua a scendere verso la coda mantenendo un profilo vicino a quello della coupé. Il frontale conserva l’impostazione aggressiva della Dark Horse SC e la carrozzeria rimane larga e piantata sull’asfalto, evitando di assumere le proporzioni più convenzionali di una normale berlina.

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Ford non ha confermato lo sviluppo di questa versione, anche se le indiscrezioni su una terza carrozzeria per la Mustang circolano ormai da tempo e si sono intensificate dopo l’arrivo della settima generazione. Negli Stati Uniti la Mustang è rimasta l’unica automobile tradizionale del marchio, circondata da SUV e pickup, mentre il nome è già stato esteso ad altri segmenti con la Mustang Mach-E elettrica.

Una berlina permetterebbe quindi di raggiungere clienti interessati al carattere della Mustang, ma poco inclini ad accettare i limiti di spazio e accessibilità della coupé. Nella configurazione Dark Horse SC immaginata dal render, il modello potrebbe rivolgersi alle berline ad alte prestazioni e avvicinarsi, almeno per potenza e impostazione, a proposte come la Porsche Panamera.

Il progetto ipotizza inoltre versioni meno estreme dotate di motorizzazioni ibride, ma anche questa possibilità non trova conferme nei programmi ufficiali di Ford. L’unico elemento reale resta la Dark Horse SC da 795 CV, ora disponibile anche come Convertible, mentre la Mustang a quattro porte continua a essere uno scenario possibile ma ancora privo di indicazioni su produzione e tempi di lancio, anche se negli ultimi giorni un prototipo sarebbe stato mostrato ai concessionari americani.