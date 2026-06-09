Alfa Romeo protagonista alla 1000 Miglia: dalla 1900 Super Sprint alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Brescia si è rimessa in moto con il suono inconfondibile della 1000 Miglia. È successo anche quest’anno, come da tradizione, ma ogni partenza conserva qualcosa di unico. La 44esima edizione della rievocazione storica della corsa che Enzo Ferrari definì “la più bella del mondo” è partita oggi e tornerà a Brescia il 13 giugno, dopo aver attraversato alcune delle strade e delle località più suggestive d’Italia. È una competizione, certo, con prove cronometrate e regole precise. Ma ridurla a questo sarebbe poco. Non poteva di certo mancare Alfa Romeo.

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Alfa Romeo in primo piano alla 1000 Miglia con 50 vetture, la 1900 Super Sprint e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Il Biscione si presenta infatti come il marchio più rappresentato in gara, con 50 vetture al via su oltre 400 auto d’epoca provenienti da 33 Paesi. Non è solo una questione di numeri. È il segno di un legame profondo, costruito negli anni in cui la 1000 Miglia era una vera corsa di velocità e Alfa Romeo scriveva pagine decisive della propria leggenda sportiva.

Tra le auto più osservate c’è l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, esemplare della collezione Heritage Hub Italy, normalmente esposto al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Vista da vicino, conserva quella bellezza composta che appartiene alle grandi coupé italiane del dopoguerra. Non cerca l’effetto scenico a tutti i costi. Le bastano le proporzioni, la linea pulita, la sua eleganza naturale. Alla 1000 Miglia torna nel suo ambiente ideale: la strada.

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A guidarla ci sarà un equipaggio formato da alcuni membri dei Subsonica, presenza che aggiunge un elemento diverso al racconto. La collaborazione tra la band torinese e Alfa Romeo prosegue così in un contesto dove musica e motori finiscono per incontrarsi più di quanto sembri. Entrambi hanno a che fare con ritmo, energia, identità. E con la capacità di restare nella memoria.

La 1900 Super Sprint porta la firma della carrozzeria Touring, fondata a Milano nel 1926, e monta un quattro cilindri bialbero da 1.975 cc con 115 CV. Negli anni Cinquanta rappresentava la versione gran turismo della 1900, il modello passato alla storia con una definizione perfetta: “la vettura da famiglia che vince le corse”. Poche parole, ma sufficienti per spiegare un’intera filosofia: comfort, tecnica e spirito competitivo nello stesso progetto.

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La presenza Alfa Romeo, però, non si ferma alla memoria. Lungo il percorso della 1000 Miglia ci sarà anche una flotta di modelli attuali, guidata dalla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Una serie limitatissima, appena dieci esemplari nel mondo, già tutti venduti, che debutta su strada proprio in questa cornice. Una scelta dal forte valore simbolico, perché mette una accanto all’altra due anime dello stesso marchio: quella storica e quella contemporanea.

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa nasce nell’universo BOTTEGA FUORISERIE e interpreta la sportività Alfa Romeo in chiave estrema. Il kit aerodinamico in carbonio, la vernice cangiante ispirata all’AC75 Luna Rossa e gli interni con materiali legati al mondo della vela la rendono una fuoriserie pensata per pochi, ma capace di attirare l’attenzione di molti.