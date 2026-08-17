Nuova Peugeot 308: la futura generazione potrebbe cambiare tutto e sfidare i SUV con una formula inedita

La nuova Peugeot 308 potrebbe cambiare parecchio rispetto alla generazione che vediamo oggi sulle strade. A Sochaux si sta ragionando infatti su una formula diversa dalla classica cinque porte, con una carrozzeria fastback più filante ma anche leggermente rialzata. L’idea sarebbe quella di tenere insieme due mondi: da una parte l’efficienza e la guida di una berlina, dall’altra quella presenza su strada che negli ultimi anni ha decretato il successo dei SUV.

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Nuova Peugeot 308: l’idea di una fastback prende quota

Il riferimento più immediato è la Peugeot 408, che ha già mostrato come il marchio francese sia disposto a sperimentare con carrozzerie difficili da incasellare in una categoria precisa. Sulla nuova 308, però, questa ricetta verrebbe ridimensionata, con una lunghezza che potrebbe fermarsi intorno ai 4,4 metri. Qualche centimetro in più rispetto all’attuale modello servirebbe soprattutto per ottenere una coda più sviluppata e un tetto inclinato senza penalizzare troppo lo spazio nel bagagliaio.

Le immagini che mostriamo nell’articolo aiutano a immaginare quale potrebbe essere il risultato finale, ma è bene precisare che non si tratta di materiale ufficiale Peugeot. Sono infatti dei render realizzati dal creatore digitale Avarvarii per Auto Express, sulla base delle indicazioni emerse finora e del nuovo corso stilistico che il marchio potrebbe seguire.

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La possibile trasformazione non nasce soltanto da una questione di stile. Il segmento delle tradizionali berline compatte non è più quello di una volta. Modelli come Peugeot 308, Volkswagen Golf e Opel Astra hanno dovuto cedere terreno ai SUV, mentre Ford ha scelto addirittura di interrompere la carriera della Focus.

Peugeot, però, non vuole semplicemente abbandonare questo tipo di clientela. Il CEO Alain Favey ha spiegato che in futuro verranno sostituite 308, 308 SW e 408, ma non è detto che i tre modelli tornino con la stessa impostazione attuale. Il marchio sta valutando diverse soluzioni, anche molto differenti tra loro, per capire quali possano funzionare meglio nei prossimi anni.

Ed è proprio qui che una nuova Peugeot 308 Fastback potrebbe trovare spazio. Un’auto più alta dell’attuale hatchback, ma senza diventare un SUV vero e proprio, consentirebbe di occupare una fascia intermedia della gamma. Potrebbe inoltre risultare interessante in mercati come Medio Oriente, Africa e Turchia, dove Stellantis vuole aumentare la presenza di Peugeot.

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Anche dal punto di vista dello stile si prepara un cambiamento importante. Matthias Hossann, responsabile del design del marchio, vuole sfruttare queste nuove proporzioni per dare maggiore personalità alle Peugeot del futuro. La 308 dovrebbe quindi avvicinarsi al linguaggio “Feline Future” anticipato dalla concept Polygon, fatto di superfici più semplici, linee nette e volumi più scolpiti.

Per ora non c’è ancora una decisione definitiva sulla carrozzeria. Quello che emerge, però, è che la nuova Peugeot 308 difficilmente nascerà limitandosi ad aggiornare la formula attuale. Peugeot vuole provare qualcosa di nuovo, cercando una soluzione capace di attirare chi non vuole più una berlina tradizionale ma nemmeno l’ennesimo SUV.