Opel Astra, ad agosto 2026 sconto fino a 9.000 euro e 33 rate da 189 euro

In un mercato sempre più dominato dai SUV, Opel Astra continua a rappresentare una delle poche compatte tradizionali rimaste fedeli al segmento C. Per agosto Opel prova a renderla più appetibile con una promozione dedicata alla nuova Astra Hybrid Edition da 145 CV con cambio automatico. Il listino parte da 32.450 euro, mentre con il finanziamento Scelta Opel e rispettando le condizioni previste il prezzo promozionale scende a 23.450 euro, oltre agli oneri finanziari.

Advertisement

Opel Astra Hybrid: 33 rate da 189 euro e prima rata a novembre

La formula prevede un anticipo di 6.712 euro, seguito da due rate da zero euro e 33 rate da 189 euro. La prima rata a pagamento arriverà quindi a novembre 2026. Alla fine resta una maxi rata da 15.288,70 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. TAN fisso al 7,99% e TAEG al 10,44%. Per accedere all’offerta servono permuta o rottamazione e bisogna scegliere una vettura in pronta consegna; la scadenza è fissata al 31 agosto 2026.

La Edition offre già di serie Intelli-Seats con supporto ergonomico, fari ECO LED anteriori e posteriori e il Pure Panel composto da due schermi da 10 pollici.

Advertisement

Parlare di Astra significa però ripercorrere una parte importante della storia Opel. Le sue radici risalgono addirittura alla Kadett del 1936, mentre il nome Astra venne adottato nel 1991 per l’erede della Kadett E. Da allora si sono succedute sei generazioni e l’attuale Astra L, recentemente aggiornata, continua quella tradizione anche con motorizzazioni ibride, plug-in ed elettriche.

Sul fronte commerciale, però, oggi la Astra è lontana dai numeri raggiunti dalle precedenti generazioni. In Italia, a luglio 2026 la Sports Tourer ha totalizzato 126 immatricolazioni, contro 118 nello stesso mese del 2025, conquistando il settimo posto tra le station wagon; la berlina non compare invece nella top ten mensile UNRAE delle compatte di segmento C.

Advertisement

Anche in Europa il confronto più recente mostra qualche difficoltà: secondo i dati Dataforce e Mobility Sweden, a giugno sono state immatricolate 3.395 Opel/Vauxhall Astra, il 36,2% in meno rispetto a giugno 2025. Un risultato in controtendenza rispetto a Opel nel suo complesso, che nel primo semestre 2026 ha aumentato dell’11,8 per cento le vendite di autovetture in Europa