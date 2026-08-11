Nuova Fiat Uno Turbo: il mito degli anni ’80 torna a vivere in questo render dal carattere estremo

Ci sono automobili che, pur essendo uscite di scena da decenni, continuano ad avere un posto particolare nella memoria degli appassionati. La Fiat Uno Turbo i.e. è sicuramente una di queste. Presentata nel 1985, due anni dopo il debutto della Uno, trasformò quella che era una delle utilitarie italiane per eccellenza in una piccola sportiva capace di prestazioni notevoli per l’epoca. Nel 2025 Stellantis Heritage ne ha celebrato ufficialmente i quarant’anni, ricordandola come uno dei modelli più audaci della storia Fiat.

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Nuova Fiat Uno Turbo: Bruno Callegarin immagina un ritorno decisamente cattivo

È proprio da quell’eredità che prende spunto il nuovo lavoro di Bruno Callegarin, creatore digitale indipendente che ha immaginato una moderna nuova Fiat Uno Turbo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Le immagini sono naturalmente render di fantasia e non hanno alcun legame con progetti ufficiali della casa torinese.

La proposta mantiene però diversi richiami all’originale. La carrozzeria è compatta, squadrata e rigorosamente a tre porte, con superfici molto più muscolose rispetto alla Uno degli anni Ottanta. Davanti troviamo fari rettangolari reinterpretati in chiave moderna, una calandra nera attraversata dal logo Fiat e un enorme paraurti con prese d’aria che lasciano pochi dubbi sulle intenzioni sportive.

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Assetto rasoterra, carreggiate allargate, grandi cerchi scuri e passaruota pronunciati completano una trasformazione quasi da vettura da competizione. La vista posteriore è forse ancora più nostalgica: portellone quasi verticale, fanali rettangolari e proporzioni immediatamente riconducibili alla vecchia Uno. Callegarin aggiunge però un grande diffusore e due terminali di scarico, mentre la targa “Turbo 2.0” suggerisce idealmente una meccanica ben più potente di quella dell’antenata.

Un ritorno della Uno Turbo non è stato annunciato da Fiat, ma il momento attraversato dal marchio rende interessanti ipotesi di questo genere. Nel nuovo piano FaSTLAne 2030, presentato da Stellantis a maggio, Fiat è stata indicata insieme a Jeep, Ram e Peugeot tra i quattro marchi globali con maggiore scala e potenziale di redditività. Il 70% degli investimenti destinati a marchi e prodotti sarà concentrato proprio su questi quattro brand e su Pro One.

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Per Fiat significa avere un ruolo centrale nella prossima offensiva di prodotto di Stellantis, sfruttando nuove piattaforme globali e un approccio multi-energia. Che in questo percorso possa esserci un giorno spazio anche per qualcosa di sportivo resta, almeno per ora, soltanto un desiderio degli appassionati.