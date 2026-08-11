Leapmotor B03X, il nuovo SUV elettrico scende a 19.900 euro: ad agosto costa meno di molte ibride

La Leapmotor B03X prova a farsi notare soprattutto per il prezzo. Il nuovo crossover elettrico del marchio cinese è infatti proposto in Italia a partire da 19.900 euro, una cifra che fino a poco tempo fa sarebbe stata difficile da associare a un B-SUV a batteria di queste dimensioni. Il listino della versione Life con batteria da 39,8 kWh parte in realtà da 24.900 euro, ma con la promozione attuale il prezzo scende di 5.000 euro.
Leapmotor B03X: cosa serve per arrivare al prezzo di 19.900 euro
Lo sconto non arriva da un unico bonus. Leapmotor applica una riduzione iniziale di 2.000 euro, alla quale se ne aggiungono altri 2.000 per chi porta in permuta o rottama un’altra vettura. Per i primi clienti è previsto inoltre un ulteriore vantaggio di 1.000 euro. Sommando tutto si arriva così ai 19.900 euro pubblicizzati. L’iniziativa resta valida fino al 31 agosto 2026.
C’è poi la strada del finanziamento. In questo caso l’anticipo è di 7.508 euro, seguito da 35 rate da 129 euro al mese. Alla fine del piano rimane una rata finale da 10.476 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 7,96%.
La versione in offerta è quella d’ingresso, ma chi cerca qualcosa in più può scegliere la B03X Life con batteria da 53 kWh, proposta a 27.400 euro. La Design, più ricca nell’equipaggiamento, sale invece a 29.400 euro.
Per capire meglio che tipo di auto sia la Leapmotor B03X, basta guardare alle dimensioni: misura 4,27 metri di lunghezza e 1,81 metri di larghezza, quindi si inserisce in pieno nel segmento dei B-SUV.
Il motore elettrico anteriore sviluppa 197 CV e 200 Nm di coppia, con una velocità massima dichiarata di 160 km/h. Le batterie disponibili sono due, entrambe LFP. Quella da 39,8 kWh offre fino a 292 km di autonomia WLTP, mentre con la batteria da 53 kWh si arriva a 382 km.
Interessante anche il dato sulla ricarica rapida: nelle condizioni ideali Leapmotor dichiara circa 16 minuti per passare dal 30 all’80%. È proprio il mix tra prezzo, potenza e dimensioni a rendere la B03X uno dei modelli più importanti della nuova offensiva europea del marchio.