Jeep Compass 4xe Full Electric, 375 CV e trazione integrale: la nuova versione punta davvero al fuoristrada

La nuova Jeep Compass 4xe Full Electric i cui ordini sono stati aperti lo scorso 23 giugno, porta l’elettrificazione della gamma Compass su un terreno molto più ambizioso. Qui non si parla soltanto di più cavalli o di una batteria più grande: Jeep ha cercato di mantenere intatto quel carattere da SUV capace di cavarsela anche lontano dall’asfalto. Il risultato è una Compass elettrica a trazione integrale, con 375 CV e una serie di soluzioni pensate proprio per l’uso più impegnativo.

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Jeep Compass 4xe Full Electric: 375 CV e due motori elettrici

La nuova versione utilizza due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 375 CV. Quello posteriore è stato sviluppato con particolare attenzione alla coppia, tanto che Jeep dichiara la possibilità di affrontare pendenze del 20 per cento anche sfruttando soltanto la trazione sulle ruote dietro.

A cambiare non è solo la parte meccanica. Rispetto alle altre Compass, la 4xe Full Electric ha un’altezza da terra maggiore di 10 mm, oltre ad angoli di attacco e di uscita più favorevoli. Sotto la carrozzeria trovano posto anche protezioni dedicate, utili quando si lascia l’asfalto per affrontare sterrati o fondi più sconnessi.

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Il sistema Selec-Terrain permette poi di adattare la risposta dell’auto in base al tipo di terreno. Le modalità disponibili sono cinque: AUTO, SPORT, NEVE, SABBIA/FANGO e 4WD LOCK, quest’ultima pensata per mantenere inserita la trazione sui due assi quando serve la massima motricità.

Anche l’abitacolo è stato rivisto pensando a un utilizzo più pratico. Jeep ha scelto materiali resistenti e facili da pulire, soluzione che torna utile soprattutto per chi usa davvero l’auto per attività all’aperto. Sul fronte tecnologico troviamo invece un grande schermo centrale da 16 pollici e sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Nonostante l’impostazione robusta, Jeep ha lavorato parecchio anche sull’efficienza. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,29, mentre davanti resta protagonista la classica griglia a sette feritoie, ora reinterpretata con elementi retroilluminati.

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La gamma Compass elettrica comprende anche una versione pensata per chi guarda soprattutto all’autonomia. La Full Electric Long Range a trazione anteriore arriva infatti fino a 674 km dichiarati, affiancando le varianti e-Hybrid e ampliando parecchio le possibilità di scelta rispetto al passato.