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Jeep Compass 4xe Full Electric, 375 CV e trazione integrale: la nuova versione punta davvero al fuoristrada

La nuova Jeep Compass 4xe Full Electric porta la gamma verso un’elettrificazione più ambiziosa, senza rinunciare al carattere da SUV. Con due motori elettrici, 375 CV, trazione integrale, assetto rialzato e modalità Selec-Terrain, punta anche all’off-road. A bordo debutta un grande display da 16 pollici, mentre la versione Long Range promette fino a 674 km.

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Jeep Compass 4xe Full Electric

La nuova Jeep Compass 4xe Full Electric i cui ordini sono stati aperti lo scorso 23 giugno, porta l’elettrificazione della gamma Compass su un terreno molto più ambizioso. Qui non si parla soltanto di più cavalli o di una batteria più grande: Jeep ha cercato di mantenere intatto quel carattere da SUV capace di cavarsela anche lontano dall’asfalto. Il risultato è una Compass elettrica a trazione integrale, con 375 CV e una serie di soluzioni pensate proprio per l’uso più impegnativo.

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Jeep Compass 4xe Full Electric: 375 CV e due motori elettrici

La nuova versione utilizza due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 375 CV. Quello posteriore è stato sviluppato con particolare attenzione alla coppia, tanto che Jeep dichiara la possibilità di affrontare pendenze del 20 per cento anche sfruttando soltanto la trazione sulle ruote dietro.

A cambiare non è solo la parte meccanica. Rispetto alle altre Compass, la 4xe Full Electric ha un’altezza da terra maggiore di 10 mm, oltre ad angoli di attacco e di uscita più favorevoli. Sotto la carrozzeria trovano posto anche protezioni dedicate, utili quando si lascia l’asfalto per affrontare sterrati o fondi più sconnessi.

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Jeep Compass 4xe Full Electric

Il sistema Selec-Terrain permette poi di adattare la risposta dell’auto in base al tipo di terreno. Le modalità disponibili sono cinque: AUTO, SPORT, NEVE, SABBIA/FANGO e 4WD LOCK, quest’ultima pensata per mantenere inserita la trazione sui due assi quando serve la massima motricità.

Anche l’abitacolo è stato rivisto pensando a un utilizzo più pratico. Jeep ha scelto materiali resistenti e facili da pulire, soluzione che torna utile soprattutto per chi usa davvero l’auto per attività all’aperto. Sul fronte tecnologico troviamo invece un grande schermo centrale da 16 pollici e sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Nonostante l’impostazione robusta, Jeep ha lavorato parecchio anche sull’efficienza. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,29, mentre davanti resta protagonista la classica griglia a sette feritoie, ora reinterpretata con elementi retroilluminati.

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Jeep Compass 4xe Full Electric

La gamma Compass elettrica comprende anche una versione pensata per chi guarda soprattutto all’autonomia. La Full Electric Long Range a trazione anteriore arriva infatti fino a 674 km dichiarati, affiancando le varianti e-Hybrid e ampliando parecchio le possibilità di scelta rispetto al passato.

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