Ferrari 12Cilindri Versione Speciale e 296 Challenge Stradale a Maranello | Video

A Maranello c’è sempre un fluire di belle auto e di muletti di prova dei modelli di prossima generazione. La cosa non stupisce: qui siamo nella culla del “cavallino rampante”, dove nascono i mezzi a quattro ruote più amati al mondo: le Ferrari. Molti carspotter battono la zona, per cogliere i passaggi più succosi, magari relativi alle prime uscite delle nuove supercar o dei prototipi relativi alle vetture del futuro.

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Il video odierno, che condividiamo in coda al post, è stato pubblicato da uno dei migliori canali specializzati negli avvistamenti automobilistici. Nel filmato emerge, in modo chiaro, il grande movimento di mezzi nei dintorni del sito produttivo della casa di Maranello.

Tra le Ferrari immortalate ci sono la 12Cilindri Versione Speciale e la 296 Challenge Stradale. Non manca il muletto di test della Purosangue Modificata, step evolutivo di metà carriera del noto e discusso SUV emiliano. Altra protagonista delle riprese è quella che si può ipotizzare possa essere l’erede della 296. Poi ci sono altri veicoli, destinati a collaudi difficili da decifrare, che pertanto restano misteriosi nella loro missione.

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Qui ci concentriamo sulle Ferrari 12Cilindri Versione Speciale e sulla 296 Challenge Stradale. La prima è in fase avanzata di messa a punto. Diversi prototipi camuffati sono stati visti in strada negli ultimi tempi. Segno che la data del debutto si fa sempre più vicina all’orizzonte.

Si tratta di una variante ad altissime prestazioni della “rossa” da cui deriva e segue la strada tracciata dalle 599 GTO, F12tdf e 812 Competizione, che idealmente rimpiazza. Come le altre sarà proposta in edizione limitata e giocherà su due elementi primari: maggiore potenza, leggerezza superiore. L’asticella della cavalleria potrebbe spostarsi verso quota 900, dagli 830 di partenza.

Ovviamente, molte attenzioni sono state riposte sullo studio aerodinamico, per ottenere livelli superiori di deportanza, annunciati da un aspetto più muscolare, che già si coglie sotto le camuffature. Per ridurre il peso si farà ampio uso di fibra di carbonio ed altri materiali esotici. Non ci vuole molto a capire come il livello sonoro sarà più intenso di quello dell’auto di partenza. Questo modello sarà destinato ai clienti più affezionati del marchio.

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Lo stesso, probabilmente, accadrà per la Ferrari 296 Challenge Stradale, che porterà su strada le esperienze delle vetture impegnate nel campionato monomarca della casa di Maranello. Si mormora che il suo debutto possa avvenire entro la fine del 2026.

Qui l’aerodinamica è da corsa e non ricorre a sottigliezze. Il look ne dà evidenza, sin dal primo sguardo, complice soprattutto il grande alettone posteriore. Tutto profuma di racing, in linea con lo spirito del modello. Qualcuno ipotizza che il motore V6 biturbo sarà anche qui privo della pesante componente elettrica, perdendo così la natura ibrida, per giovare alla causa della leggerezza.

L’unità propulsiva endotermica sarà potenziata e, in virtù della maggiore snellezza del corpo, garantirà prestazioni di altissimo livello, con una finezza di guida e sensazioni dinamiche degne di un bolide da corsa, grazie alla genuina e travolgente purezza. A voi il video con le ultime novità viste a Maranello, nei dintorni della fabbrica Ferrari. Buona visione!