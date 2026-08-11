Citroën Racing arriva a Londra con il titolo ancora possibile: tutto pronto per il gran finale della Formula E

La stagione 2026 di Formula E è arrivata al momento decisivo e Citroën Racing si presenta a Londra con motivazioni altissime. Il team francese viene da una serie di risultati molto positivi, con tre podi consecutivi conquistati tra Shanghai e Tokyo, e vuole sfruttare il doppio appuntamento britannico per chiudere nel migliore dei modi la sua prima stagione nella categoria. In classifica Costruttori Citroën occupa il quinto posto con 166 punti, ma il dato più interessante è il passo mostrato nelle ultime gare.

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Citroën Racing si gioca tutto nel finale di Londra

Il weekend dell’ExCeL sarà particolarmente importante anche per Nick Cassidy, ancora matematicamente in corsa per il titolo insieme ad altri otto piloti. Il neozelandese arriva a Londra in grande fiducia dopo il terzo e il secondo posto conquistati a Tokyo e su questo circuito ha già dimostrato di trovarsi molto bene. Nella scorsa stagione, infatti, riuscì a vincere entrambe le gare disputate nella capitale britannica.

Il tracciato di Londra è uno dei più insoliti della Formula E. Misura 2,077 chilometri e presenta 20 curve, ma la vera particolarità è rappresentata dall’alternanza tra tratti indoor e outdoor. Nel corso dello stesso giro cambiano quindi il tipo di asfalto, il livello di aderenza e perfino la luce, con continui passaggi tra l’interno dell’ExCeL e le sezioni esterne.

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È una pista che non lascia molto margine d’errore e che mette alla prova sia i piloti sia gli ingegneri, soprattutto sul fronte della gestione dell’energia e delle strategie di gara.

Nel box di Citroën Racing c’è fiducia anche per Jean-Éric Vergne, protagonista di un podio a Shanghai e di un quinto posto nella seconda gara di Tokyo. Risultati che confermano il buon momento del team e la crescita mostrata nella seconda parte della stagione.

Le due gare di Londra avranno inoltre caratteristiche diverse. Nel primo round verrà utilizzato il Pit Boost, con una sosta obbligatoria di 30 secondi per recuperare il 10% di energia della batteria e una sola attivazione dell’Attack Mode da sei minuti. Nel secondo si tornerà invece al formato tradizionale, con otto minuti complessivi di Attack Mode suddivisi in due fasi.

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L’e-Prix britannico chiuderà anche l’era GEN3 Evo. Per Citroën Racing sarà quindi l’ultima occasione per dare un altro segnale forte prima dell’arrivo della GEN4 e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane.