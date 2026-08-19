Peugeot 5008, ad agosto 2026 tre offerte da 299 euro al mese: Hybrid, Plug-in e anche elettrica

La Peugeot 5008 protagonista ad agosto con una promozione che ha una particolarità facile da notare: qualunque versione si scelga tra Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica, la rata indicata è sempre di 299 euro al mese. Naturalmente cambiano anticipo, rata finale e condizioni del finanziamento, ma Peugeot ha costruito le tre offerte proprio attorno alla stessa cifra mensile. Le promozioni resteranno valide fino al 31 agosto 2026.

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Peugeot 5008: Hybrid, Plug-in ed elettrica tutte a 299 euro al mese

La proposta più accessibile riguarda la 5008 Hybrid 145 e-DSC6 Allure. Il prezzo di listino è di 43.750 euro, mentre quello promozionale scende a 35.450 euro. Con il finanziamento IMOVE D si arriva a 33.800 euro, oltre agli oneri finanziari.

In questo caso bisogna versare un anticipo di 6.582 euro. Le prime due rate sono da zero euro, poi si passa a 33 mensilità da 299 euro. Alla fine resta una maxi rata di 23.641,90 euro. Il TAN è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’8,58 per cento.

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Chi vuole qualcosa in più sul fronte dell’elettrificazione può invece guardare alla 5008 Plug-in Hybrid da 195 CV. Anche qui la rata è di 299 euro, ma l’anticipo sale a 8.594 euro. Le rate sono 35 e quella finale arriva a 26.036,05 euro. In questo caso il TAN scende al 3,75 per cento e il TAEG al 4,95 per cento.

Per la e-5008 da 210 CV si passa invece al leasing. Il primo canone anticipato è di 15.136 euro, seguito da 35 canoni da 299 euro. Il valore di riscatto è fissato a 22.222 euro. Nel pacchetto sono compresi anche Identicar e la wallbox.

La 5008 ha subito profondi cambiamenti nel corso della sua storia. La prima generazione, arrivata nel 2009, aveva ancora molto della monovolume. Dal 2017, invece, Peugeot ha trasformato completamente il modello, facendolo diventare un SUV a sette posti.

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La scelta ha funzionato bene: nei primi sei mesi dal lancio della seconda generazione furono vendute 21.400 unità, mentre nel primo semestre del 2018 si arrivò a 58.900. Nel 2020 erano già stati prodotti oltre 300.000 esemplari di quella serie.

L’attuale generazione, lanciata nel 2024, ha fatto un altro salto in avanti. Piattaforma STLA Medium, sette posti e una gamma tutta elettrificata, con Hybrid, Plug-in Hybrid ed e-5008. Anche i dati più recenti mostrano segnali positivi: nel Regno Unito, nei primi mesi del 2026, le vendite retail di 3008 e 5008 insieme sono cresciute del 65 per cento rispetto all’anno precedente.