Stellantis Melfi, ripartenza subito interrotta: salta il turno del pomeriggio per mancanza di componenti

Il rientro dalle ferie è durato meno del previsto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Questa mattina, mercoledì 19 agosto, le linee sono ripartite regolarmente, ma poche ore dopo è arrivata la comunicazione che ha fermato il turno successivo. Gli operai attesi nel pomeriggio non sono infatti rientrati in fabbrica per la mancanza di alcuni componenti.

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Il messaggio inviato ai lavoratori è stato piuttosto chiaro: “Per mancanza di componenti, l’attività produttiva sarà sospesa dalle ore 14 alle 2 di oggi mercoledì 19 agosto”. Chi doveva iniziare il turno nel pomeriggio è stato quindi avvisato in tempo ed è rimasto a casa.

Stellantis Melfi: mancherebbero i tessuti per i sedili

A provocare lo stop, secondo quanto si apprende, sarebbe stata la mancanza di stoffe utilizzate per i sedili. Il materiale arriverebbe da un fornitore esterno e non sarebbe stato disponibile in quantità sufficiente per andare avanti con la produzione.

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Una situazione che ha lasciato parecchio amaro in bocca ad alcuni lavoratori. Dopo la pausa estiva ci si aspettava infatti una ripartenza normale e trovarsi con un turno cancellato già nella prima giornata non è stato certo il modo migliore per ricominciare.

C’è almeno una differenza rispetto ad altri stop comunicati con pochissimo preavviso: questa volta gli operai del pomeriggio sono stati informati prima di partire. Per chi ogni giorno deve percorrere diversi chilometri per arrivare allo stabilimento non è un dettaglio da poco.

Rimane però una certa preoccupazione su quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Il turno del mattino si è svolto senza problemi, mentre quello delle 14 è stato cancellato completamente. Adesso bisognerà capire quando arriveranno i componenti mancanti e se la produzione potrà tornare subito alla normalità.

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Lo stop arriva in un momento particolare per Melfi, stabilimento sul quale Stellantis continua a puntare per il futuro. Nei prossimi anni dalle linee lucane dovranno uscire diversi nuovi modelli e proprio per questo ogni rallentamento viene osservato con grande attenzione.

Per il momento, comunque, la sospensione riguarda soltanto il turno pomeridiano di oggi. Le prossime ore serviranno a capire se si è trattato semplicemente di un intoppo alla ripartenza oppure se ci saranno altre modifiche ai programmi produttivi.