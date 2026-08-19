Taycan al capolinea: c’era una volta la Porsche elettrica che doveva cambiare tutto

La Taycan muore dove è nata, a Stoccarda, a quanto pare nel 2030, data che circola per la fine della produzione. WirtschaftsWoche cita fonti interne confermando che il consiglio di fabbrica Porsche avrebbe approvato in linea di principio il piano della dirigenza per mettere in pensione la berlina elettrica.

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Un accordo non ancora firmato, una dismissione graduale piuttosto che un taglio netto, sono queste le indiscrezioni. Dalla Mission E presentata nel 2015 con gli applausi di tutto il settore, alla rottamazione silenziosa quindici anni dopo. Non sembra una storia gloriosa.

Le consegne globali sono crollate da circa 41.000 unità nel 2023 a poco più di 16.000 nel 2025, con appena 6.000 esemplari consegnati nella prima metà del 2026. Gli acquirenti si sono spostati verso i SUV elettrici, e la Taycan, berlina sportiva di lusso, un segmento che il mercato sta progressivamente abbandonando, ha pagato il prezzo più alto.

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Due mercati chiave hanno affondato il colpo insieme. In Cina, i produttori locali propongono oggi veicoli con prestazioni equivalenti o superiori a una frazione del prezzo della Taycan, e il logo sul cofano arriva a contare molto meno. Negli Stati Uniti, la combinazione di scarso interesse politico per l’elettrico e tariffe d’importazione più severe ha depresso le vendite dell’intera gamma Porsche. Il risultato complessivo: un calo del 90% degli utili nell’anno in corso.

C’è poi un problema strutturale che nessun restyling avrebbe potuto risolvere. La Taycan poggia sulla piattaforma J1, sviluppata a metà degli anni Dieci: nel 2025 è una reliquia.

Nel frattempo il Gruppo Volkswagen ha accumulato ritardi su ritardi sulla piattaforma SSP, la grande unificatrice pensata da Herbert Diess, ribattezzata e riscaldata più volte, ora attesa non prima del 2028, forse oltre. Audi e Porsche hanno nel frattempo lavorato sulla PPE a 800 volt, ma la Taycan è rimasta fuori da quel perimetro.

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Porsche non ha detto che non ci sarà un successore. Ha detto che la Taycan come la conosciamo finirà. La SSP arriverà, forse, entro la fine del decennio. I tempi coincidono in modo piuttosto sospetto con l’uscita di scena della berlina attuale.