Nuova Opel Astra Diesel, ad agosto 2026 9.000 euro di sconto e rate da 189 euro

Il diesel torna a farsi vedere con sempre maggiore frequenza nelle offerte Stellantis e la Nuova Astra Diesel ne è un esempio piuttosto chiaro. Per tutto agosto Opel propone la versione Edition con motore 1.5 Diesel da 130 CV e cambio automatico a 23.950 euro con finanziamento, contro un listino di 32.950 euro. Il vantaggio arriva quindi a 9.000 euro. La promozione riguarda vetture in pronta consegna ed è legata a permuta o rottamazione.

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Nuova Astra Diesel: 33 rate da 189 euro

Con il finanziamento Scelta Opel bisogna versare un anticipo di 6.090 euro. Dopo due rate da zero euro, la prima vera mensilità arriverà a novembre 2026: da quel momento sono previste 33 rate da 189 euro. Alla fine rimane una maxi rata di 16.713,85 euro.

Il TAN è fisso al 7,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 10,29 per cento. L’importo totale del credito è pari a 18.551 euro e quello complessivamente dovuto raggiunge 23.357 euro. In caso di restituzione o sostituzione dell’auto bisogna inoltre restare entro 30.000 km, altrimenti vengono addebitati 10 centesimi per ogni chilometro aggiuntivo.

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Di serie troviamo gli Intelli-Seats con impostazione ergonomica, fari anteriori e posteriori ECO LED e il Pure Panel con doppio schermo da 10 pollici.

La stessa formula da 189 euro al mese viene proposta anche per la Astra Sports Tourer Diesel. In questo caso il prezzo con finanziamento è di 25.150 euro, rispetto ai 34.150 euro di listino. L’anticipo sale di appena un euro, a 6.091 euro, mentre la rata finale arriva a 18.236,50 euro.

Il ritorno del diesel sull’Astra non è casuale. Stellantis ha deciso di riproporre questa motorizzazione su alcuni modelli europei dopo aver riscontrato una domanda ancora significativa, soprattutto tra chi percorre molti chilometri.

Il nome Opel Astra accompagna il marchio tedesco dal 1991, quando raccolse l’eredità della Kadett. La prima Astra F fu un successo enorme, con circa 4,13 milioni di esemplari prodotti, diventando il modello Opel più venduto di sempre. Considerando insieme Kadett e Astra, la famiglia delle compatte Opel ha ormai superato i 25 milioni di unità.

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Foto Stellantis

Anche oggi l’Astra conserva un peso importante. In Germania, nel 2025, sono state registrate 34.928 immatricolazioni del modello. E il futuro è già stato deciso: la prossima generazione sarà ancora prodotta a Rüsselsheim e nascerà sulla nuova piattaforma STLA One.