Nuova Lancia Fulvia HF, design moderno e anima rally in questo progetto digitale

Ci sono nomi che per gli appassionati Lancia hanno ancora oggi un peso particolare. Lancia Fulvia HF è sicuramente uno di questi. A riportarlo idealmente sulla strada ci ha pensato il designer e creatore digitale Andrea Piazza, che attraverso APDesign ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo progetto dedicato a una possibile nuova Lancia Fulvia HF. Si tratta naturalmente di un render indipendente e non di un progetto ufficiale della casa torinese.

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Nuova Lancia Fulvia HF: una coupé che guarda al passato senza copiarlo

Piazza ha voluto immaginare una reinterpretazione moderna della storica sportiva, cercando di mettere insieme l’eleganza tipica di Lancia e un carattere decisamente più aggressivo. La carrozzeria rossa, molto bassa e larga, conserva proporzioni da vera coupé, con cofano lungo, abitacolo raccolto e una coda piuttosto corta.

Davanti troviamo fari sottili, una fascia nera che attraversa il muso e diversi richiami HF. I grandi cerchi scuri danno ulteriore carattere alla fiancata. Dietro, invece, il riferimento alla tradizione diventa più evidente grazie ai quattro gruppi ottici circolari, accompagnati dalla scritta Lancia Fulvia HF e da quattro terminali di scarico.

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Lo stesso Andrea Piazza descrive il progetto come un ponte tra la grande tradizione rallystica del marchio e una nuova generazione di vetture ad alte prestazioni. Un omaggio al passato, dunque, ma senza cercare di riprodurre semplicemente la Fulvia originale.

Nella realtà, al momento, Lancia non ha annunciato il ritorno della Fulvia. Il marchio sta seguendo un percorso completamente diverso, iniziato con la nuova Ypsilon nel 2024 e proseguito con il ritorno della sigla HF e dell’attività sportiva. La Ypsilon HF ha riportato su strada il celebre elefantino rosso, mentre Lancia è tornata anche nei rally con la Ypsilon Rally4 HF.

Il prossimo passo sarà molto più importante: dopo l’estate apriranno gli ordini della nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium e prevista con motorizzazioni ibride ed elettriche.