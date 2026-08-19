BMW ha rifatto Lipsia da zero: operazioni faraoniche per l’arrivo della Neue Klasse

In cinque settimane e mezza BMW è riuscita a smontare un’era e costruirne un’altra. Durante la chiusura estiva dello stabilimento di Lipsia, oltre 2.000 appaltatori hanno lavorato su un’area di 241 ettari senza produrre un solo veicolo. Siamo davanti a un’operazione di conversione.

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La fabbrica che ha assemblato fino a ieri Serie 1, Serie 2 e Mini Countryman si sta preparando a ospitare la Neue Klasse, la piattaforma elettrica su cui BMW ha scommesso la propria identità futura.

I numeri del cantiere sono indicativi della portata dell’operazione. Nell’area di assemblaggio sono stati sostituiti 240 tavoli elevatori idraulici, rinnovati ganci girevoli e trasportatori aerei elettrici, rinforzate le sospensioni per reggere il peso superiore dei sottoscocca della Neue Klasse, strutture che integrano già batteria ad alta tensione e propulsore elettrico.

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In totale, circa 1.500 tonnellate di acciaio sono state rimosse e rimpiazzate con nuove infrastrutture. Per testare i limiti dei sistemi di trasporto aggiornati, BMW ha caricato veicoli esistenti con sacchi di sabbia e li ha fatti girare sull’impianto.

Nel reparto carrozzeria sono stati installati e programmati 160 nuovi robot. Quelli dismessi sono stati allineati in un capannone laterale che i dipendenti hanno soprannominato “Esercito di terracotta” (con riferimento all’affascinante platea di ottomila soldati immobili in Cina). Quello spazio, una volta liberato, servirà per la produzione di nuove portiere. Un ex magazzino adiacente è già in preparazione per le carrozzerie Neue Klasse. Anche il reparto verniciatura è stato ampliato per accogliere sottoscocca più robusti e per aggiornare tecnologie ormai datate.

L’investimento complessivo degli ultimi cinque anni supera quasi i due miliardi di euro, secondo i dati forniti direttamente da BMW. Gli interventi dell’ultima tornata si aggiungono per qualche centinaio di milioni.

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BMW non ha ancora comunicato quali modelli Neue Klasse usciranno da Lipsia. La nuova i3 ha già preso vita a Monaco. A Lipsia, per ora, si aspetta. Non è la prima volta che la fabbrica sassone affronta questa transizione: dal 2013 al 2022 ha prodotto la i3 originale, prima elettrica di serie del Gruppo. Il presidente del consiglio di fabbrica Jens Köhler aveva già auspicato un ruolo centrale per Lipsia nell’era elettrica.