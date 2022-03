Fiat Egea Hybrid in vendita in Turchia

Fiat Egea è la versione per la Turchia di Fiat Tipo. Ricordiamo che entrambe le auto sono prodotte proprio in quel paese presso gli stabilimenti di Tofas a Bursa. La Egea è la vettura più venduta in assoluto in quel paese da alcuni anni. Diciamo che ricopre un po’ lo stesso ruolo della Fiat Panda in Italia, che mese dopo mese si conferma leader del mercato. A proposito della Fiat Egea, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore in Turchia si sono aperte le vendite della versione Hybrid.

Arriva in concessionaria la versione ibrida di Fiat Egea

Intervenendo all’evento stampa in cui sono state presentate le versioni a motore ibrido di Egea, Altan Aytaç, Brand Director FIAT, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato il 2022 con novità importanti. A gennaio abbiamo presentato ai nostri clienti la versione Cross Wagon. Le attesissime versioni 1.6 Multijet II 130 CV Diesel con cambio automatico della Famiglia Egea hanno fatto il loro debutto a marzo negli showroom FIAT in tutte le varianti. Le Egea Hybrid, Sedan, Hatchback, Cross e Cross Wagon stanno prendendo posto nelle concessionarie Fiat in Turchia con prezzi a partire da 509mila 900 TL da aprile.”

Fiat Egea, che da sei anni è il modello più venduto in Turchia, diventerà ancora più forte con le nuove versioni aggiunte alla gamma e con la Hybrid, ha affermato Aytaç, “Miriamo a mantenere la leadership del marchio FIAT anche nel 2022” ha dichiarato.

Aytaç ha anche affermato: “Abbiamo iniziato la vendita di vetture ibride del marchio Fiat nel mercato turco con la 500 e la Panda lo scorso anno. Facciamo un altro passo avanti con Egea Hybrid. Grazie alla sua tecnologia ibrida a 48V, Egea si farà notare per il suo approccio ecologico e il vantaggio che offre nei consumi, oltre che per la sua piacevole dinamica di guida”.

Fiat Egea è dotata di motore FireFly turbo benzina di nuova generazione e un motore elettrico da 48 kW con batteria da 15 Volt. In Egea Hybrid, BSG (Belt Start Generator) e motore elettrico da 15KW supportano il motore a combustione interna da 130 CV. Grazie al nuovo powertrain di Egea Hybrid, i consumi e le emissioni del motore a combustione interna vengono ridotti durante la fase di riscaldamento.

Infine segnaliamo che Altan Aytaç ha ricordato che il marchio FIAT è stato il leader del mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Turchia negli ultimi tre anni. Ha affermato che Egea è stata “l’auto più preferita della Turchia” per la sesta volta alla fine del 2021 dal suo lancio e che Doblo è stato il ” veicolo commerciale leggero più venduto” dell’ultimo anno.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos 2023: avvistato un prototipo senza camuffamento del famoso modello sudamericano [Foto spia]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!