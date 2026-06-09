Opel Astra, svolta storica in arrivo: la compatta potrebbe diventare crossover

Opel Astra potrebbe trovarsi davanti a un passaggio decisivo della sua lunga storia. Entro la fine del decennio, il modello simbolo del marchio tedesco potrebbe cambiare profondamente, lasciando almeno in parte la classica impostazione da berlina compatta per avvicinarsi a una formula più moderna, vicina al mondo dei crossover.

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La futura Astra potrebbe adottare linee da crossover e nuova piattaforma Stellantis

Sarebbe una trasformazione importante. Opel Astra, per decenni, è stata una presenza familiare sulle strade europee: razionale, concreta, pensata per chi cercava una vettura compatta ma spaziosa, adatta tanto alla città quanto ai viaggi. Oggi, però, il mercato è cambiato. Le berline tradizionali faticano più di un tempo, mentre SUV e crossover continuano ad attirare una parte crescente degli automobilisti. Opel sembra pronta a prendere atto di questa evoluzione.

Il progetto rientrerebbe nella strategia più ampia di Stellantis per il marchio tedesco. Entro il 2030, Opel dovrebbe lanciare almeno quattro nuovi modelli. Tra questi ci sarebbero la nuova Corsa, un C-SUV inedito, l’erede della Mokka e proprio la futura generazione di Astra. Una fase di rinnovamento profondo, pensata per rafforzare il ruolo del brand in Europa e renderlo più competitivo in segmenti sempre più affollati.

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Alla base della nuova Opel Astra dovrebbe esserci la piattaforma STLA ONE, il pianale modulare di Stellantis destinato a sostenere oltre 30 modelli del gruppo. Una base tecnica nuova, quindi, capace di accompagnare il cambio di passo del modello anche sul piano dello stile, dell’efficienza e della tecnologia. Un punto, però, dovrebbe restare fermo: la produzione continuerà a Rüsselsheim, in Germania. Una scelta dal forte valore simbolico, perché proprio lì si trova il cuore storico e industriale di Opel.

A indicare la direzione è stato Florian Huettl, CEO di Opel-Vauxhall, spiegando come il segmento C in Europa si sia trasformato in modo evidente negli ultimi anni. Per questo la prossima Astra potrebbe adottare una carrozzeria più trasversale, a metà strada tra compatta, fastback e crossover. Una soluzione pensata per intercettare nuovi gusti senza cancellare del tutto l’identità del modello.

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Nuova Opel Astra – render di Autocar

La tradizione, infatti, non sparirà. La versione Station Wagon continuerà a far parte della gamma, perché resta uno dei pilastri della storia Opel. In questo equilibrio tra memoria e cambiamento potrebbe giocarsi il futuro di Opel Astra: meno legata agli schemi del passato, ma ancora riconoscibile per chi l’ha sempre scelta.