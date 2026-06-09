Stellantis accelera sulla guida autonoma: con Bolt e Pony.ai parte il test in Lussemburgo

La mobilità autonoma torna al centro della partita europea. E questa volta il banco di prova sarà il Lussemburgo, dove Bolt, Pony.ai e Stellantis hanno annunciato l’avvio di un programma di test dedicato ai veicoli senza conducente.

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Bolt, Pony.ai e Stellantis testano veicoli autonomi in Lussemburgo per validare sicurezza, gestione e norme prima di portare il modello in Europa

L’obiettivo è quello di verificare se tecnologia, gestione operativa e quadro normativo siano pronti a dialogare tra loro in un contesto reale. Il traffico urbano, con la sua imprevedibilità, resta infatti il terreno più difficile. Ed è lì che il progetto vuole misurarsi.

La sperimentazione riguarderà i veicoli autonomi di settima generazione sviluppati da Pony.ai, chiamati a dimostrare sicurezza, affidabilità e capacità di adattamento nelle condizioni quotidiane della circolazione. A rendere possibile il test contribuirà anche l’approccio del Lussemburgo, considerato dai partner un Paese favorevole all’innovazione e alla sperimentazione di nuove forme di mobilità.

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Stellantis avrà un ruolo di primo piano. Il gruppo metterà in campo un furgone di medie dimensioni basato sulla L4-Ready Platform, una piattaforma pensata per integrare sistemi di guida autonoma di livello 4. È il tassello industriale del progetto: quello che porta competenze di progettazione, ingegneria e produzione dentro una sperimentazione che non riguarda solo il software, ma l’intero veicolo.

Accanto a Stellantis ci sarà Pony.ai, con la propria tecnologia di guida autonoma, e Bolt, che porterà l’esperienza maturata nel ride-hailing e nella gestione dei servizi di mobilità. Il progetto coprirà l’intera catena operativa: dalla messa su strada dei veicoli alla gestione della flotta, dall’integrazione con la piattaforma digitale fino al confronto con le autorità regolatorie.

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Il programma rientra nel “Living Lab”, un laboratorio urbano pensato per testare tecnologie e processi in condizioni concrete. Una sorta di prova generale, prima di immaginare servizi realmente scalabili nelle città europee. L’ambizione dichiarata è arrivare, entro la conclusione della fase di test, alla piena prontezza per una guida completamente senza conducente.

“Vogliamo essere in prima linea nello sviluppo e nella diffusione di questa tecnologia rivoluzionaria in Europa”, ha spiegato Markus Villig, founder e CEO di Bolt. Per Villig, il Lussemburgo offre un contesto favorevole grazie al suo “approccio progressivo” verso la sperimentazione.

Pony.ai guarda invece alla validazione della tecnologia in scenari complessi. Il founder e CEO James Peng ha sottolineato come “il contesto normativo lungimirante del Lussemburgo” rappresenti una base solida per testare la mobilità autonoma nel mercato europeo.

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Per Stellantis, il progetto si inserisce in una strategia più ampia sulla mobilità driverless. “La mobilità autonoma può rendere il trasporto più accessibile e conveniente”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer del gruppo, ricordando che le piattaforme L4-Ready sono progettate per soluzioni “flessibili e scalabili” su diversi segmenti di veicoli.

Stellantis

Il test lussemburghese segna il primo progetto pilota di mobilità autonoma per Bolt, ma rappresenta anche un passaggio importante per Stellantis e Pony.ai. Se la sperimentazione confermerà le attese, il modello potrà essere replicato altrove. E il viaggio verso una mobilità senza conducente, in Europa, potrebbe iniziare davvero da qui.