Il Fiat Fiorino non si svaluta: in Brasile vince su tutta la categoria

Nel mercato brasiliano dei veicoli commerciali leggeri, dove ogni punto percentuale di svalutazione è una voce di costo che pesa sul bilancio di una flotta, il Fiat Fiorino ha fatto di nuovo quello che sa fare meglio, ovvero resistere. La rivista Frota & Cia gli ha assegnato per il 2026 il premio Campeão de Revenda (“campione di rivendita”): -23,85% di deprezzamento. Tra i veicoli della categoria, il minore in assoluto.

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Il Campeão de Revenda misura quanto un veicolo conserva il valore nel tempo, incrociando tassi di deprezzamento su più categorie. Vince chi il mercato dell’usato premia ancora dopo anni di cantieri, consegne e chilometri. Il Fiorino vince con una certa regolarità, il che dice qualcosa sulla fiducia che imprenditori e gestori di flotte continuano a riporre in questo furgoncino che non tradisce.

Per il 2026, Fiat ha aggiornato il powertrain: dentro c’è un motore 1.3 flex-fuel che arriva a 107 CV e 134 Nm di coppia quando gira a etanolo, 31 CV in più rispetto al precedente, con un incremento di coppia dell’11,67%. I consumi sono calati in modo misurabile: 11,5 km/l nel ciclo urbano e 10,4 nel misto, con miglioramenti rispettivi del 7,27% e del 14,56%. Per chi gestisce una flotta, sono (senza giri di parole) soldi.

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La capacità di carico rimane il punto fermo del progetto: 650 kg di portata utile, 3,3 metri cubi di volume, porte posteriori che si aprono a 180 gradi perché il tempo perso in manovra è tempo non fatturato. La dotazione di sicurezza include ESC, avviso di frenata d’emergenza, assistenza alla partenza in salita e monitoraggio della pressione degli pneumatici, tutto quello che serve a chi usa il veicolo come strumento di lavoro.

C’è qualcosa di quasi anacronistico nel successo del Fiorino. In un settore ossessionato dall’elettrificazione, dagli schermi touch e dalle architetture modulari, questo furgoncino vince il premio più pragmatico del mercato brasiliano con un motore a combustione, porte di carico e un’idea di affidabilità che non richiede spiegazioni.