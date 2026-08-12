Ford brevetta un particolare sistema per ritrovare l’auto in parcheggio

Trovare la propria auto in un parcheggio affollato è una di quelle seccature quotidiane che mettono alla prova la pazienza di chiunque. Ford ha un’idea per risolvere il problema.

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L’Ovale Blu ha depositato un brevetto per un sistema di visualizzazione avanzato destinato ai futuri veicoli del brand. La pubblicazione è datata 6 agosto 2026, numero di serie 0225518. Il meccanismo? L’utente invia un segnale al veicolo tramite smartphone, e l’auto risponde visualizzando un elemento identificativo univoco, visibile anche a distanza.

Non è la prima volta che Ford lavora su sistemi legati alla visibilità. A giugno era emerso un brevetto diverso ma concettualmente affine: un sistema pensato per migliorare la percezione del conducente in condizioni di scarsa luminosità o maltempo. Quella soluzione andava oltre il comfort, puntando a rilevare veicoli in panne a bordo strada e persino a identificare incidenti, valutarne la gravità e attivare segnalazioni di emergenza per i soccorritori. Tutto per rendere i veicoli Ford più leggibili nell’ambiente circostante, sia per chi è dentro che per chi è fuori.

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Va detto, come Ford stessa ha premura di ricordare, che depositare un brevetto non equivale ad annunciare un prodotto. “Le idee descritte in una domanda di brevetto non devono essere interpretate come un’indicazione dei nostri piani aziendali o di prodotto”, recita il comunicato ufficiale. Il fatto che due brevetti sullo stesso tema vengano depositati a pochi mesi di distanza, però, qualcosa suggerisce, anche senza dichiarazioni ufficiali.

MIAMI, FLORIDA – MAY 6: In an aerial view the Metro Ford dealership parking lot remains full of vehicles on May 6, 2025 in Miami, Florida. Ford Motor Co. pulled its 2025 guidance and said it expects a tariff hit of about $1.5 billion for the year as U.S. automakers face economic uncertainty. (Footage by Joe Raedle/Getty Images)

Il concetto in sé non è rivoluzionario nel senso ingegneristico del termine. I costruttori premium offrono da anni funzioni di localizzazione via app con lampeggio dei fari o attivazione del clacson.

Quello che Ford sembra voler fare è portare l’idea un passo avanti, verso un sistema di identificazione visiva più strutturato e potenzialmente personalizzabile. I dettagli tecnici del brevetto restano per ora opachi, e d’altronde è nella natura dei filing proteggere l’idea senza svelarne troppo.