Fiat cambia volto: Grizzly, Pandina e Tris aprono la nuova era del marchio

Fiat si prepara a una fase di espansione importante. Nei prossimi anni il marchio torinese avrà un ruolo sempre più centrale dentro Stellantis, dove è stato inserito tra i quattro brand globali insieme a Jeep, Peugeot e Ram. Una posizione che conferma il peso strategico di Fiat, chiamata a crescere su più mercati con una gamma più ampia e adatta a esigenze molto diverse.

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Fiat amplia la gamma con nuovi SUV, microcar elettriche e veicoli commerciali: ecco Grizzly, Pandina, Tris

L’idea di fondo resta quella che da sempre accompagna il marchio: proporre auto semplici, pratiche e accessibili. Cambiano però i segmenti da presidiare. Accanto alle citycar e ai modelli urbani, Fiat guarda con decisione ai SUV, alle microcar elettriche e ai veicoli commerciali leggeri, settori nei quali il gruppo vede margini di crescita importanti.

Non si parla quindi soltanto di nuovi modelli in senso stretto, ma di un insieme di novità composto da veicoli inediti, varianti di carrozzeria e progetti pensati per rafforzare l’offerta globale. Tra i nomi già emersi ci sono Fiat Grizzly, Grizzly Fastback, Quattrolino, Pandina e Tris.

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Il modello più atteso è senza dubbio la Fiat Grizzly, il nuovo SUV compatto del marchio. Le prime foto ufficiali sono già state svelate e hanno mostrato un design molto vicino a quello della Grande Panda: linee squadrate, frontale robusto e un’impostazione pensata per comunicare solidità. Rispetto alla Grande Panda, però, la Grizzly sarà più grande, con una lunghezza attesa poco sotto i 4,5 metri. Gli ordini dovrebbero aprirsi nei prossimi mesi, in vista dell’arrivo commerciale previsto nella seconda metà del 2026.

Alla Grizzly si affiancherà la Fiat Grizzly Fastback, variante dal profilo più dinamico. La base tecnica sarà la stessa, così come la piattaforma Smart Car e la gamma motori, che dovrebbe includere versioni benzina, mild hybrid ed elettriche. A cambiare, come abbiamo potuto notare dalla prima immagine, sarà soprattutto la carrozzeria, più filante e con il tetto discendente verso la coda.

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Tra i progetti più interessanti c’è la Fiat Quattrolino, una proposta che potrebbe ampliare il mondo inaugurato dalla Topolino. Le informazioni sono ancora limitate, ma il nome e il posizionamento lasciano immaginare una piccola elettrica a quattro posti, pensata per la mobilità urbana e suburbana. L’ispirazione potrebbe arrivare dalla Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta, modello pratico, compatto e sorprendentemente spazioso. In chiave moderna, la Quattrolino potrebbe diventare una soluzione per chi cerca un mezzo elettrico piccolo, facile da parcheggiare, ma più versatile di una microcar a due posti.

Grande attenzione anche alla futura Fiat Pandina, destinata a cambiare profondamente rispetto al modello attuale. La nuova generazione dovrebbe diventare la prima E-Car del marchio, con produzione a Pomigliano d’Arco e prezzo indicativo intorno ai 15.000 euro. Le dimensioni dovrebbero restare compatte, vicine a quelle dell’attuale Pandina, ma lo stile potrebbe evolversi in modo deciso, riprendendo alcuni elementi della Grande Panda e adattandoli a un’auto ancora più cittadina. Per Fiat sarebbe un modello fondamentale: accessibile, elettrico e prodotto in Italia.

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Fiat Tris

Infine, la Fiat Tris porterà il marchio nel mondo delle consegne urbane a zero emissioni. Si tratta di un veicolo commerciale elettrico a tre ruote, pensato per l’ultimo miglio e per chi lavora ogni giorno nelle città. Con circa 90 km di autonomia, oltre 350 kg di capacità di carico e configurazioni pick-up o Cargobox, la Tris punta alla concretezza più pura: costi contenuti, ingombri ridotti e grande praticità.