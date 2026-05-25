Fiat Quattrolino, da Topolino a mini Multipla: Fiat prepara la svolta urbana

Fiat Quattrolino inizia a prendere forma e, almeno nelle intenzioni, sembra voler cambiare parecchio la prospettiva. Per mesi si è parlato di un possibile ritorno del nome Multipla su un grande SUV a sette posti. Alla fine, però, Fiat avrebbe scelto una strada diversa: meno maxi-SUV e più città, meno effetto nostalgia fine a sé stesso e più attenzione alla mobilità elettrica compatta.

Advertisement

Fiat Quattrolino offrirà quattro posti, stile Topolino e praticità da mini monovolume elettrica

Il riferimento, infatti, non sembra essere la Multipla prodotta tra il 1998 e il 2010, quella dal design coraggioso e divisivo firmato da Roberto Giolito. La vera ispirazione sarebbe più lontana nel tempo: la Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta. Un’auto piccola nelle dimensioni, ma sorprendente nello spazio interno, capace all’epoca di sfruttare ogni centimetro disponibile con un’intelligenza progettuale ancora oggi attuale.

La nuova Fiat Quattrolino dovrebbe ripartire proprio da quell’idea: offrire più abitabilità possibile in un veicolo molto compatto. Non una semplice Topolino allungata, quindi, ma una piccola monovolume urbana pensata per chi ha bisogno di qualcosa in più rispetto a un quadriciclo a due posti, senza però voler passare a una city car tradizionale.

Advertisement

Le prime immagini diffuse durante l’aggiornamento strategico di Stellantis mostrano un modello molto vicino alla Topolino nello stile, ma con una funzione diversa. La Quattrolino dovrebbe infatti ospitare quattro persone, diventando una soluzione pratica per brevi spostamenti quotidiani, famiglie urbane, giovani utenti e chi cerca un mezzo elettrico semplice da usare.

Dal punto di vista commerciale, il modello dovrebbe entrare nella categoria dei quadricicli pesanti, distinguendosi dalla Topolino tradizionale e ampliando l’offerta Fiat nella micromobilità. Una scelta sensata, perché nelle città cresce la domanda di veicoli piccoli, elettrici, facili da parcheggiare e meno costosi rispetto a un’auto vera e propria.

Advertisement

Sul fronte tecnico, le informazioni definitive non ci sono ancora. Se la base sarà quella della Topolino, la Fiat Quattrolino potrebbe adottare una batteria da circa 5,5 kWh e un motore elettrico da circa 8 CV, pensati soprattutto per percorsi cittadini e tragitti casa-lavoro.

Più che un semplice derivato, la Quattrolino potrebbe diventare una piccola erede spirituale della 600 Multipla: compatta fuori, più spaziosa dentro e costruita attorno a un’idea molto Fiat, quella di rendere la mobilità quotidiana più intelligente, accessibile e leggera.