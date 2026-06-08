Lancia torna a vincere nei rally francesi: la Ypsilon HF sorprende tutti all’Antibes Côte d’Azur

Il ritorno di Lancia nei rally francesi non passa soltanto dalle vetture da competizione. Al Rally Antibes Côte d’Azur, terza prova del Campionato Francese Rally, il marchio torinese ha portato in gara anche una Lancia Ypsilon HF completamente di serie, dimostrando quanto la nuova gamma possa trovare spazio anche nelle competizioni di regolarità.

Advertisement

La Ypsilon HF elettrica vince l’ENRS ad Antibes, confermando il ritorno di Lancia nei rally francesi e la sua competitività

La vettura, arrivata al rally direttamente via strada, ha preso parte alla categoria ENRS, sigla che indica le Energie Nouvelles Régularité Sportive. Si tratta di una disciplina diversa dal rally tradizionale: non vince chi va più forte, ma chi riesce a essere più preciso. Gli equipaggi devono mantenere una velocità media prestabilita lungo prove speciali chiuse al traffico, le stesse utilizzate dalle vetture da gara, cercando di transitare ai controlli segreti nel momento esatto previsto.

In questo contesto, la Lancia Ypsilon HF elettrica ha dominato la scena. Sulle strade del Rally Antibes Côte d’Azur, tratti leggendari che richiamano anche il fascino del Rally di Monte Carlo, l’equipaggio composto da Denis Carreaux e Alexandre Stricher ha conquistato il successo assoluto nella categoria ENRS. Alle loro spalle si sono piazzati Richard Frau e Frédéric Mlynarczyk su Alpine A290, staccati di 1 minuto e 55 secondi, mentre il terzo posto è andato a Eugenii Kovrizkenko e Terry Thominet su Alpine A390.

Advertisement

La gara si è decisa soprattutto sul Col de Bleine, una prova di oltre 25 chilometri in cui la Ypsilon HF ha preso il comando senza più lasciarlo. La precisione dell’equipaggio Lancia è stata determinante anche nella tappa Saint-Antonin-Toudon, chiusa con un vantaggio già importante. Nella seconda giornata, sulle strade del Col de Turini, la strategia è stata chiara: evitare errori e difendere il margine. Missione riuscita.

La partecipazione conferma l’apertura delle categorie ENRS e VMRS ai modelli Lancia di serie. In particolare, Ypsilon Elettrica, HF e Ibrida possono gareggiare in ENRS, mentre la Ypsilon Turbo 100 rientra nella VMRS. Una formula che permette al marchio di mostrare le proprie vetture anche fuori dal contesto puramente commerciale.

Advertisement

Lancia è stata presente ad Antibes anche nelle altre categorie. Yoann Bonato e Benjamin Boulloud, al via con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, erano leader dopo la prima giornata prima dell’uscita di strada. Sébastien Delanney e Jérôme Degout hanno invece portato la Ypsilon HF Racing sul podio di classe FR6.