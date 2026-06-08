Trofeo Lancia, spettacolo al Rally Due Valli: De Antoni vince una sfida al cardiopalma

Il Trofeo Lancia conferma il proprio valore sportivo anche sulle strade del Rally Due Valli, secondo appuntamento stagionale del monomarca del Marchio Torinese e terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Tra le prove speciali della Valpolicella e della provincia veronese, la gara ha offerto tutto ciò che gli appassionati si aspettavano: ritmo alto, distacchi ridotti, continui cambi di passo e una Piazza Bra gremita per accogliere i protagonisti.

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De Antoni batte Ardizzone al Rally Due Valli e guida il Trofeo Lancia dopo una sfida tiratissima, tra scratch, bonus e podio di Cambiaghi.

A prendersi la scena sono stati Edoardo De Antoni e Martina Musiari, vincitori al termine di 13 prove speciali e 144 chilometri cronometrati. Il loro successo è arrivato dopo un duello serratissimo con Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, protagonisti di una sfida durata per tutto il weekend. I due equipaggi si sono divisi gran parte degli scratch, tenendo aperta la lotta fino all’ultima prova.

Alla fine, De Antoni ha firmato cinque migliori tempi contro i quattro del rivale, conquistando non solo la vittoria assoluta nel Trofeo Lancia, ma anche i punti bonus della Miki Stage e del Miglior Performer. Un risultato pesante anche in ottica campionato, che gli consente di salire in testa alla classifica assoluta e Master con 68 punti.

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Alle loro spalle hanno chiuso Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, terzi assoluti e autori di una gara solida, utile per tornare sul podio dopo il Ciocco e raccogliere punti preziosi. Il risultato di De Antoni e Ardizzone ha avuto peso anche nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, dove i due equipaggi sono saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

La classifica Master ha visto De Antoni imporsi davanti a Cambiaghi e a Mattia Vita, quarto assoluto insieme ad Alessio Foresta. Vita è stato tra i protagonisti più vivaci della gara, con tre scratch e i punti bonus del Rally+. Quinta posizione assoluta per Christopher Lucchesi, seguito dallo svizzero Yohan Surroca, navigato da Loic Dumont, secondo tra gli Junior dopo aver chiuso la prima giornata in terza posizione assoluta.

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Tra gli Junior, il successo è andato ad Ardizzone, mentre il podio è stato completato da Surroca e da Federico Gangi, al traguardo con Federico Capilli. Nella categoria Expert, nuova vittoria per Christian Casadei e Nadir Bionaz, capaci di entrare nella Top10 con una prestazione regolare e concreta. Alle loro spalle si sono piazzati Thimo Tremmel e Tamara Lutz, brillanti al debutto nel Trofeo Lancia, e Roberto Gobbin con Ismaele Barra.

Il Rally Due Valli ha segnato anche il primo successo nel nuovo trofeo dedicato alla Ypsilon HF Racing Rally6. A inaugurare l’albo d’oro sono stati Manuel De Rossi e Giordano Gregori, autori di una gara intelligente e senza errori. Amaro invece il weekend di Simone Rappa e Roberto Interdonato, costretti al ritiro dopo aver lasciato il segno con sette scratch.

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Due gare, due vincitori diversi e una classifica ancora apertissima: il Trofeo Lancia lascia Verona con una certezza. La stagione 2026 promette una battaglia lunga, equilibrata e tutta da seguire.