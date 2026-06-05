Trofeo Lancia: numeri da record al Rally Due Valli 

Verona si prepara a diventare il centro del rallismo italiano con il secondo appuntamento stagionale del Trofeo Lancia 2026, in programma dal 4 al 6 giugno all’interno del Rally Due Valli, terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La gara, organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport, avrà un valore particolare anche per il progetto sportivo di Lancia Corse HF, che porterà per la prima volta nel tricolore la nuova Ypsilon HF Racing Rally6.

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Verona ospita il Trofeo Lancia 2026 al Rally Due Valli: 21 Ypsilon al via, debutto della Ypsilon HF Racing Rally6

Il Trofeo Lancia arriva sulle strade scaligere con numeri importanti. Saranno infatti 21 le Ypsilon da gara al via, un dato che, sommato alle altre Lancia iscritte alla manifestazione, porta il marchio torinese a rappresentare oltre il 43% del totale delle vetture presenti. Una percentuale significativa, che conferma l’interesse crescente attorno al monomarca e al ritorno sportivo di Lancia nel mondo dei rally.

Anche a Verona gli iscritti potranno contare su due figure di riferimento: Andrea Crugnola, impegnato anche in gara con una Ypsilon Rally2 HF Integrale, e Marco Cavigioli, dedicated coach del Trofeo. La presenza dei due coach conferma l’impostazione formativa del progetto, pensato non solo per valorizzare la competizione, ma anche per accompagnare piloti giovani e gentleman driver in un percorso tecnico più strutturato.

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Il Rally Due Valli 2026 proporrà un format rinnovato, con 13 prove speciali e 144,16 chilometri cronometrati distribuiti su due giornate di gara. Verona sarà il cuore operativo dell’evento grazie al quartier generale a Veronafiere, dove troverà spazio anche il Villaggio Lancia Corse HF all’interno del parco assistenza nell’area del parcheggio P7. Piazza Bra avrà invece un ruolo centrale nella giornata di sabato 6 giugno, con il passaggio dei concorrenti e il suggestivo arrivo serale nel centro storico.

Sul piano sportivo, la gara veronese riaprirà la corsa al titolo del Trofeo Lancia 2026. Il campionato mette in palio un’opportunità di grande valore: il vincitore, se Under 35, potrà accedere a un programma ufficiale Lancia Corse HF nella stagione successiva, al volante della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nel CIAR oppure di una Ypsilon Rally4 HF nel FIA ERC.

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Dopo il successo ottenuto al Rally Il Ciocco, Simone Di Giovanni, navigato da Andrea Colapietro, si presenterà a Verona da leader insieme a Edoardo De Antoni e Martina Musiari, che hanno recuperato terreno grazie ai punti bonus conquistati in Garfagnana. Tra i principali inseguitori ci sarà Moreno Cambiaghi, con Giulia Paganoni, terzo in campionato e protagonista della classifica Master. Attenzione anche a un gruppo di outsider molto competitivo, tra cui Lucchesi-Bracchi, Lo Cascio-Spezzani, Francia-Nesti, Greco-Brovalli e Vita-Foresto.

Grande equilibrio anche nella categoria Junior, riservata agli Under 25. Nicolò Ardizzone, affiancato da Alessandro Scartabelli, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dello svizzero Yohan Surroca e di Federico Gangi. In gara anche Muller-Raabe, Urundul-Arena, Vidori-Tasselli e la new entry Lazzarato-De Nicola. Nella categoria Expert, invece, Christian Casadei e Nadir Bionaz partiranno da leader, con nuovi equipaggi internazionali a confermare la dimensione europea che il Trofeo sta progressivamente assumendo.

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Uno dei temi più attesi sarà il debutto tricolore della Ypsilon HF Racing Rally6, affidata agli equipaggi Simone Rappa-Roberto Interdonato e Manuel Derossi-Giordano Gegori. La vettura nasce con l’obiettivo di rendere più accessibile l’ingresso nei rally, offrendo una piattaforma formativa moderna, sicura e sostenibile nei costi.

Con 145 CV, 240 Nm di coppia e un peso di 1.050 kg, la Rally6 punta su semplicità, efficacia e divertimento di guida. Il differenziale libero richiede precisione, mentre sterzo, frenata ed ergonomia restituiscono sensazioni da vera auto da corsa. A completare il pacchetto ci sono launch control, doppia mappatura motore, cambio robusto e componenti derivate dalla Rally4 HF, come la struttura del roll-bar.

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Dopo lo shakedown del mattino, il Rally Due Valli scatterà da Verona con la prima prova speciale trasmessa in diretta TV e streaming sui canali ACI Sport. Saranno poi le 13 speciali a decretare, sabato sera nel cuore della città, il vincitore della 44ª edizione del rally scaligero.