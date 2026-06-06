Nuova Alfa Romeo 164, la berlina del Biscione rinasce in un progetto digitale mozzafiato

La nuova Alfa Romeo 164 torna a far battere il cuore degli appassionati, anche se per il momento soltanto sotto forma di render. A riportare in vita uno dei nomi più iconici della storia del Biscione è il creatore digitale Bruno Callegarin, autore di un render che immagina una reinterpretazione moderna, elegante e sportiva della storica ammiraglia italiana.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo 164 moderna e sportiva, con linee eleganti e dettagli premium. Ma resta solo una visione digitale

Il progetto colpisce subito per il suo stile raffinato e per la capacità di fondere tradizione e modernità. Questa nuova Alfa Romeo 164 si presenta con una carrozzeria filante, proporzioni da berlina-coupé e una presenza scenica importante.

Il frontale sfoggia uno scudetto Alfa Romeo ben in evidenza, affiancato da gruppi ottici sottili e aggressivi, mentre il profilo laterale appare pulito e muscoloso, con superfici scolpite e un assetto ribassato che accentua il carattere dinamico dell’auto. Il posteriore, invece, è dominato da una firma luminosa orizzontale che dona ampiezza e un tocco premium all’insieme.

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In questa interpretazione, la nuova Alfa Romeo 164 sembra proporsi come una possibile ammiraglia del futuro, capace di raccogliere l’eredità di un modello rimasto nel cuore di molti alfisti.

Va però ricordato che si tratta soltanto di un render e non di un progetto ufficiale. Al momento, infatti, Alfa Romeo ha annunciato di voler concentrare i propri sforzi soprattutto sul segmento C, dove nei prossimi anni sono attese le eredi di Giulietta e Tonale, due modelli considerati strategici per la crescita del marchio.

Per quanto riguarda invece Giulia e Stelvio, si attende ancora di capire con maggiore chiarezza quale sarà il loro destino. Al momento, infatti, il futuro dei due modelli non risulta ancora sicuro al 100 per cento. Ed è proprio per questo che visioni come quella di Callegarin finiscono per alimentare sogni, discussioni e aspettative tra gli appassionati del marchio.