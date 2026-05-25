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Nuova Alfa Romeo Giulietta, il ritorno si avvicina: Stellantis riapre la porta al segmento C

La nuova Alfa Romeo Giulietta torna a far sognare gli appassionati grazie a un render di Tommaso Ciampi che ne immagina una moderna hatchback sportiva, muscolosa e premium. Ma l’idea non è solo fantasia: nel piano Stellantis FqSTLane 2030 compare una futura compatta di segmento C per Alfa Romeo, con motori ibridi ed elettrici.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta

La nuova Alfa Romeo Giulietta torna a far parlare di sé, almeno per ora sotto forma di render. A riaccendere l’attenzione degli appassionati è il lavoro del creatore digitale Tommaso Ciampi, che ha immaginato una moderna reinterpretazione della compatta del Biscione con linee sportive, proporzioni muscolose e un’impostazione da hatchback premium ad alte prestazioni.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno non è più solo fantasia: il nuovo piano di Stellantis ci fa sperare

Le immagini mostrano una vettura dal carattere deciso, con frontale aggressivo, fari sottili, grande scudetto Alfa Romeo e una fiancata scolpita. Il profilo richiama l’idea di una compatta sportiva moderna, più bassa e dinamica rispetto ai SUV oggi dominanti, mentre il posteriore punta su carreggiate larghe, gruppi ottici sottili e un’impronta chiaramente emozionale. Non si tratta di un progetto ufficiale, ma di una visione digitale capace di intercettare un desiderio ancora molto vivo tra gli alfisti.

Il tema, però, è meno fantasioso di quanto possa sembrare. Il ritorno della nuova Alfa Romeo Giulietta è infatti tornato plausibile dopo le indicazioni emerse nel piano Stellantis F1STLane 2030, dove è stata inserita una futura hatchback di segmento C per Alfa Romeo. Un dettaglio importante, perché riporterebbe il marchio in una categoria storicamente fondamentale, quella in cui modelli come 147 e Giulietta hanno costruito una parte importante dell’identità recente del Biscione.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta in un parcheggio, vista frontale di una hatchback rossa

La nuova Alfa Romeo Giulietta dovrebbe nascere su una piattaforma multi-energia, con motorizzazioni ibride ed elettriche, ma il punto decisivo sarà un altro: dovrà essere riconoscibile come una vera Alfa Romeo. Non basterà condividere tecnologia con altri modelli del gruppo. Serviranno stile, piacere di guida, prestazioni e un carattere capace di distinguersi in un segmento ancora presidiato da rivali forti come Volkswagen Golf, Audi A3 e Mercedes Classe A.

Render della nuova Alfa Romeo Giulietta in rosso, vista frontale su sfondo chiaro

Il render di Tommaso Ciampi, quindi, non anticipa necessariamente la vettura definitiva, ma racconta bene l’attesa che circonda il progetto. La nuova Alfa Romeo Giulietta non è ancora realtà, ma per la prima volta dopo anni il suo ritorno sembra avere una base concreta. E questo, per gli appassionati, basta già a riaccendere la speranza.

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