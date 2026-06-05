Citroën brilla al Giro d’Italia e cresce nel mercato privati

Citroën è stata la protagonista a quattro ruote del Giro d’Italia 2026 ed ha accompagnato la mitica gara ciclistica nelle 21 tappe. La casa del “double chevron” si è ritagliata la sua dose di apprezzamenti lungo il tragitto. Gradimento confermato dai numeri di mercato messi a segno lo scorso mese nel Belpaese, che sta premiando il marchio francese.

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Sulla piazza italiana, la quota relativa ai primi cinque mesi del 2026 è stata del 3.8% (3.6% considerando il solo canale privati), con un incremento dello 0.1% sullo stesso periodo dello scorso anno. Potrebbe sembrare poco, ma il dato esprime una posizione consolidata, con outlook positivo, in un periodo dove l’incertezza è alta e la concorrenza sempre più agguerrita.

Con riferimento alle auto elettriche, Citroën segna performance di un certo rilievo, guadagnando il secondo posto assoluto nello specifico comparto, in questo primo scorcio del 2026, con una quota del 9.3% nel canale privati. Focalizzando lo sguardo sul mese di maggio, rispetto allo scorso anno l’incremento dei volumi di vendita alla spina è stato di 2.7 punti. Il merito è in gran parte ascrivibile alla ëC3, vettura elettrica più venduta nel segmento B. Per lei una crescita nel canale privati del 2.9%.

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La Citroën C3 è anche il modello a benzina più venduto del suo segmento. Riscontri del genere sono benefici per il morale dei vertici aziendali e danno conforto alla bontà delle scelte strategiche assunte nelle fasi precedenti.

Il mese appena concluso ha consolidato la crescita del Nuovo SUV C3 Aircross, che è sul podio tra i B-SUV 100% elettrici da inizio anno e il secondo modello a benzina più venduto nel suo segmento a maggio, con un +1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Segnali positivi giungono per Citroën anche dai veicoli commerciali: la gamma LCV del “double chevron” ha raggiunto la quota del 5% nel mese scorso (con una crescita di 0.2 punti rispetto a maggio 2025). La cifra dell’incremento si spinge a 0.5 punti facendo riferimento a tutto il primo scorcio dell’anno, per un indice totale di penetrazione sul mercato del 5.1%.

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I dati prima esposti derivano dall’elaborazione di Dataforce. L’insieme dei risultati messi in risalto conferma la solidità del percorso di Citroën in Italia, fondato su una gamma completa, accessibile e in linea con le esigenze dei clienti.

Fonte | Stellantis