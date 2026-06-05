Stellantis lancia Pro One in Nord America, portando la sua piattaforma per veicoli commerciali alle aziende

Stellantis ha lanciato ufficialmente Stellantis Pro One in Nord America, precedentemente nota come Stellantis Fleet and Business Solutions. Il lancio si è svolto durante l’evento Fleet Preview dell’azienda presso l’M1 Concourse di Pontiac in Michigan. Quasi 300 clienti e partner hanno partecipato per conoscere i piani strategici dell’organizzazione e scoprire la gamma di veicoli commerciali.

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Stellantis Pro One debutta in Nord America con connettività, manutenzione predittiva e nuovi modelli per flotte e aziende entro il 2030.

Stellantis Pro One è leader nel settore dei veicoli commerciali in Europa. Con questo lancio, diventa un’unità aziendale globale unificata. In Nord America attualmente si posiziona al terzo posto e continua a ridurre il distacco dal leader di mercato.

“Come settore, parliamo spesso di ‘migliori pratiche’ e Stellantis offre il miglior modello disponibile con Pro One in Europa”, ha dichiarato Michael Ferreira, vicepresidente senior delle vendite alle flotte negli Stati Uniti. “In Nord America, non solo stiamo implementando nuove pratiche, ma stiamo già ottenendo risultati, come dimostra l’aumento del 30% delle vendite alle flotte negli Stati Uniti nel primo trimestre di quest’anno rispetto all’anno precedente.”

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L’ecosistema Stellantis Pro One è strutturato attorno a questi pilastri fondamentali: Pro One NEXT, il Centro di Comando per la Gestione del Tempo di Esecuzione di Stellantis Pro One, è attualmente in fase di test pilota in Europa e sarà presto disponibile negli Stati Uniti.

Dati e connettività alimentano gli aggiornamenti “over-the-air” completi e l’interazione nativa AI tra conducente e veicolo. Il programma Stellantis CustomFit offre ai clienti la possibilità di monitorare e tracciare lo stato di avanzamento del proprio veicolo durante il processo di allestimento.

Tra i pilastri fondamentali, l’intero ecosistema della flotta si basa su Pro One NEXT, presentato nell’ambito di FaSTLAne 2030 durante l’ Investor Day del 21 maggio 2026. Il processo consente ai team di Pro One di collaborare con concessionari e clienti della flotta attraverso un centro di comando dedicato per migliorare la capacità di tracciare, monitorare e consegnare i veicoli, nonché di implementare le risorse Mopar per condurre la manutenzione predittiva al fine di preservare i tempi di attività dei clienti ed evitare sorprese in termini di manutenzione.

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Nell’ambito dell’introduzione di 11 nuovi modelli a livello globale da parte di Stellantis Pro One entro il 2030, nove arriveranno in Nord America. Il piano include una piattaforma per furgoni di medie e grandi dimensioni basata sull’architettura STLA Brain, insieme a una gamma completa di opzioni di propulsione: elettrica a batteria, ibrida e con motori a combustione interna.

Stellantis Pro One sta inoltre intraprendendo un completo rinnovamento della sua gamma di pickup full-size in Nord America, che comprende versioni leggere, pesanti e con telaio cabinato.

Questi veicoli offriranno prestazioni e capacità ai vertici della categoria e rappresenteranno il primo veicolo elettrico a autonomia estesa (REEV). Inoltre, un nuovo pickup Ram di medie dimensioni per il Nord America soddisferà le aspettative più elevate in termini di dimensioni, capacità e prestazioni, rafforzando ulteriormente la competitività del marchio in un segmento altamente esigente.