Fiat leader senza rivali: in Brasile Strada resta l’auto più venduta

Con 49.645 unità immatricolate, secondo miglior risultato di vendite dell’anno, Fiat si conferma leader di mercato in Brasile a maggio. Questo mese, il marchio ha inoltre piazzato due modelli tra i cinque più venduti nel Paese: la Strada continua a occupare il primo posto in classifica con 15.394 unità vendute, mentre l’Argo si è classificata quinta con 8.274 unità vendute nel periodo. Come Fiat, anche questi due modelli hanno registrato a maggio il secondo miglior risultato di vendite dell’anno.

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Fiat domina il mercato brasiliano: Strada guida le vendite, Argo entra tra i top 5 e il marchio cresce anche in pickup, furgoni e ibride

A maggio, Fiat si è distinta anche nel segmento delle berline compatte. Insieme, Argo e Mobi hanno venduto 14.005 unità, rendendo Fiat leader nella categoria. Tra i pick-up, oltre alla Strada, si è distinto anche il Toro. Il modello, appena arrivato nella gamma 2027 come primo pick-up mild-hybrid prodotto in Brasile, ha venduto 4.405 unità, occupando il primo posto nella categoria dei pick-up di classe C. Nel segmento dei furgoni, il Fiorino è stato il veicolo commerciale più venduto, con 3.106 unità vendute.

Tra i B-SUV ibridi, Fiat è leader sia nel mese di maggio che nel conteggio da inizio anno. A maggio, il marchio ha registrato 2.401 unità vendute tra Pulse e Fastback MHEV, mentre da inizio anno ne sono state vendute 11.221.

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“Chiudiamo un altro mese con Fiat al comando del mercato, a conferma della fiducia dei consumatori nel marchio e della solidità del nostro portfolio. La presenza di Strada e Argo tra i cinque veicoli più venduti nel Paese dimostra la nostra capacità di comprendere il consumatore brasiliano e di offrire prodotti che rappresentano un punto di riferimento in termini di prestazioni, versatilità e rapporto qualità-prezzo”, ribadisce Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Nei dati da inizio anno, Fiat si conferma leader assoluto del mercato con 221.883 unità vendute, oltre 41.000 in più rispetto al secondo classificato. La Strada continua a essere il veicolo più venduto dell’anno con 68.736 unità vendute, oltre 25.000 in più rispetto al secondo classificato.

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Fiat è leader di vendite anche nelle categorie pickup, hatchback e furgoni. Insieme, Strada, Toro e Titano hanno venduto 92.772 unità nei primi cinque mesi del 2026, mentre Argo e Mobi hanno totalizzato 64.639 immatricolazioni, posizionandosi tra i 10 veicoli più venduti nel Paese. Fiorino, Scudo e Ducato hanno registrato 13.605 unità nello stesso periodo.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, Fiat ha registrato una crescita. Con una quota di mercato del 20,2%, il marchio ha venduto 22.292 unità in più rispetto a maggio 2025.