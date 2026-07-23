Spoticar porta l’auto usata al cinema: la nuova campagna trasforma la fiducia in spettacolo

Spoticar torna a parlare di auto usate, ma lo fa evitando il linguaggio un po’ freddo e prevedibile che spesso accompagna questo settore. Il marchio di Stellantis ha lanciato la seconda stagione della campagna “Don’t be brave, be smart”, scegliendo ancora una volta ironia e ritmo cinematografico per affrontare una questione molto concreta: la fiducia.

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Spoticar lancia una campagna ironica e cinematografica per raccontare controlli, garanzie e fiducia nell’acquisto di auto usate

Chi compra un’auto usata, del resto, non guarda soltanto il prezzo. Vuole sapere che cosa sta davvero acquistando, quali controlli sono stati effettuati, come è stata ricondizionata la vettura e che cosa succederà nel caso in cui, dopo la consegna, emerga qualche problema. Sono dubbi normali, che possono pesare parecchio nella decisione finale.

Spoticar parte proprio da queste preoccupazioni, ma invece di elencare garanzie e servizi in modo tradizionale prova a raccontarli attraverso una storia. L’obiettivo è rendere il messaggio più leggero, senza togliere importanza al tema. Perché dietro una campagna pubblicitaria divertente rimane una domanda molto seria: quanto ci si può fidare dell’auto usata che si sta per portare a casa?

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La prima stagione, lanciata nel 2025, aveva già permesso a Spoticar di costruire un’identità riconoscibile. Lo slogan “Don’t be brave, be smart”, cioè “Non essere coraggioso, sii intelligente”, ribaltava il modo abituale di raccontare l’acquisto di una vettura d’occasione. Non servono azzardi o colpi di fortuna: meglio affidarsi a controlli, garanzie e professionisti.

Secondo il marchio, quella prima campagna ha aiutato ad aumentare i contatti diretti alla rete di vendita, migliorando allo stesso tempo notorietà, apprezzamento e percezione di affidabilità. Con la seconda stagione, Spoticar ha deciso di spingersi ancora più avanti e di avvicinare la pubblicità al linguaggio del cinema.

La nuova campagna è partita a maggio in Francia, Germania e Spagna. A giugno è arrivata anche in Italia e Austria, mentre durante l’estate raggiungerà il Regno Unito e i Paesi Bassi.

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Il nuovo film si intitola “The Feet Escape” e prende in prestito atmosfere e situazioni dai grandi film americani dedicati alle fughe e alle evasioni. Tutto è volutamente esagerato, quasi assurdo, ma il messaggio arriva in modo diretto: anche quando la situazione si complica, non ha senso accettare compromessi sulla qualità dell’auto usata.

Dietro lo spot c’è la rete europea di Spoticar, composta da circa 3.000 punti vendita. Le vetture vengono controllate e ricondizionate seguendo procedure che cambiano in base al tipo di modello e alle sue condizioni. Le garanzie possono arrivare fino a 24 mesi, con assistenza disponibile giorno e notte, sette giorni su sette. È prevista anche la formula soddisfatti o rimborsati.

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«Fiducia, qualità e serenità sono al centro di ogni acquisto di un veicolo usato», ha dichiarato Ana Borsari, responsabile della Business Unit Veicoli Usati di Stellantis in Europa. «Questa campagna riesce a raccontare quei valori in modo originale, mostrando allo stesso tempo l’esperienza e le garanzie che fanno di Spoticar un punto di riferimento nel mercato dell’usato».