Fiat Pulse da record in Brasile: 250 mila prodotte e 200 mila vendute, il SUV che ha cambiato il volto del marchio

Fiat Pulse taglia un doppio traguardo in Brasile e conferma il suo ruolo strategico nella crescita del marchio italiano in Sud America. A maggio, il B-SUV sviluppato nello stabilimento Stellantis di Betim, nello stato di Minas Gerais, ha raggiunto quota 250.000 unità prodotte e 200.000 unità vendute sul mercato brasiliano. Numeri importanti per un modello che, fin dal lancio, ha rappresentato molto più di una semplice novità di gamma.

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Fiat Pulse raggiunge 250 mila unità prodotte e 200 mila vendute in Brasile, confermando il suo ruolo chiave

Fiat Pulse è stata infatti il primo SUV Fiat venduto in Brasile e ha aperto una nuova fase per il marchio, permettendogli di entrare con decisione in uno dei segmenti più competitivi e richiesti del mercato. Non solo: è stata anche il primo B-SUV del Paese a offrire un pacchetto ADAS, portando sistemi di assistenza alla guida in una fascia di mercato tradizionalmente più accessibile.

Il successo della Fiat Pulse non si misura soltanto nei volumi, ma anche nella capacità di allargare l’identità del marchio. Con questo modello, Fiat ha potuto esplorare territori nuovi, dalle versioni sportive alle soluzioni elettrificate. Un passaggio fondamentale in un mercato come quello brasiliano, dove il cliente cerca sempre più tecnologia, efficienza e personalità, senza rinunciare alla concretezza.

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Uno dei momenti più significativi nella storia della Pulse è stato l’arrivo della versione Abarth. Con questa variante, il SUV compatto è diventato il primo modello sport utility del marchio dello Scorpione a livello globale. Una scelta forte, pensata per parlare a un pubblico più giovane e appassionato di prestazioni. Equipaggiata con il motore T270, la Pulse Abarth eroga 185 CV e 270 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Numeri che le hanno permesso di distinguersi in un segmento spesso dominato da modelli più orientati alla praticità che al piacere di guida.

Accanto alla sportività, Fiat ha lavorato anche sull’efficienza. Seguendo l’evoluzione del mercato, la Pulse ha introdotto una versione MHEV, contribuendo a rendere più accessibile la tecnologia mild hybrid in Brasile. Il sistema abbina il motore T200 a una trasmissione CVT a sette rapporti e consente una riduzione dei consumi fino al 10,7%, sia con benzina sia con etanolo. Una soluzione particolarmente adatta al mercato locale, dove la flessibilità dei carburanti resta un elemento centrale.

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Con il model year 2026, la Fiat Pulse ha compiuto un ulteriore passo avanti. Il design frontale è stato completamente aggiornato, con nuove griglie a inserti verticali, una protezione sottoscocca più ampia con motivi geometrici e un paraurti rivisto. Sono arrivati anche inserti laterali specifici, prese d’aria funzionali e, come optional, il tetto apribile, elemento che aumenta la percezione di raffinatezza nel segmento dei SUV compatti.

Oggi la gamma Pulse conta sei versioni, inclusa la Abarth. L’offerta comprende due configurazioni con motore 1.3 Firefly, tre con Turbo 200, di cui due mild hybrid, e una con Turbo 270. Una varietà che permette al modello di parlare a clienti molto diversi: da chi cerca un SUV urbano pratico e accessibile a chi vuole più tecnologia, fino a chi desidera prestazioni più emozionanti.

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Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato il valore simbolico del risultato, definendo la Pulse un modello sviluppato per i brasiliani e capace di rappresentare la capacità di Fiat di innovare, comprendere il consumatore e aprire nuove strade nel mercato.

Anche i riconoscimenti non sono mancati. Solo nel 2025, la Pulse ha conquistato premi come “Costo di proprietà più basso” nella categoria SUV compatti e il “Premio Mobilità Pulita”, con una doppia presenza tra le versioni a combustione e ibride. Insomma Fiat Pulse è indubbiamente uno dei pilastri della nuova fase di Fiat in Brasile.