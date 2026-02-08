Fiat Argo 2026: in attesa dell’arrivo della nuova generazione il prezzo sale

Aumento di prezzo per Fiat Argo 2026. In Brasile la hatchback di Fiat che rimane una delle vetture più popolari della sua categoria ha ricevuto da pochi giorni un aumento di prezzi. Questo nonostante si sia in attesa della nuova generazione che come sappiamo sarà la versione sudamericana di Grande Panda che in quel continente prenderà il nome di nuova Argo.

L’attuale generazione però per qualche tempo non scomparirà anche se la sua gamma sarà ridotta all’osso. Del resto parliamo di due vetture che pur avendo lo stesso nome avranno carrozzerie molto diverse e dunque per qualche anno potranno coesistere con l’attuale Argo che potrebbe cambiare nome in Urban o aggingerlo a quello attuale.

In attesa dell’arrivo della nuova generazione sale il prezzo di Fiat Argo in Brasile

Nel frattempo però come detto l’attuale versione aumenta di prezzo. In Brasile la gamma della berlina compatta ha registrato un ritocco verso l’alto dei listini, con un incremento uniforme di 1.800 R$, equivalenti a poco meno di 300 euro, su tutte e cinque le versioni disponibili. L’adeguamento si riflette già sul modello d’ingresso: Fiat Argo 1.0 Flex in allestimento base viene ora proposta a 94.790 R$, mentre fino ai primi giorni di gennaio era acquistabile a 92.990 R$.

Sale anche il prezzo della Drive 1.0 Flex con cambio manuale a cinque rapporti, una delle configurazioni più richieste della famiglia Argo, che passa da 94.990 a 96.790 R$. Salendo di livello, la variante Trekking equipaggiata con il motore 1.3 Flex e trasmissione manuale viene ora offerta a partire da 102.790 R$. Al vertice della gamma si collocano le versioni Drive e Trekking 1.3 dotate di cambio automatico CVT, con prezzi consigliati che raggiungono rispettivamente i 107.790 e i 110.790 R$.

Con oltre 100 mila immatricolazioni nel 2025, la berlina compatta del marchio torinese di Stellantis sta vivendo la sua fase migliore dal lancio avvenuto nel 2017. Nella classifica delle vendite in Brasile, Fiat Argo è stata la seconda auto più venduta nel Paese lo scorso anno, superata solo dalla Volkswagen Polo. Nella gamma Fiat, ha venduto meno solo del pick-up Strada, leader assoluto delle vendite dal 2021.

Nelle sue versioni base, la Fiat Argo punta sull’economicità e monta il motore 1.0 Firefly Flex a tre cilindri, che eroga fino a 75 CV e 10,7 kgfm di coppia massima con etanolo nel serbatoio. È disponibile esclusivamente con cambio manuale a 5 marce. Il motore 1.3 Firefly Flex a quattro cilindri eroga fino a 107 CV e 13,7 kgfm di coppia ed è abbinato a un cambio CVT con 7 rapporti simulati. In entrambi i casi, la trazione è sempre anteriore.