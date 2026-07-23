Alfa Romeo prepara l’estate: Junior, Tonale e Stelvio portano il Biscione sulle strade delle vacanze

Con l’arrivo delle ferie estive tornano i viaggi, i fine settimana fuori città e quelle partenze in cui l’automobile diventa parte dell’esperienza. Alfa Romeo punta proprio su questo momento dell’anno per mettere in evidenza la propria famiglia di SUV, composta da Junior, nuova Tonale e Stelvio. Tre modelli differenti per dimensioni e carattere, accomunati dalla volontà di unire praticità, stile italiano e piacere di guida.

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Alfa Romeo mette in primo piano Junior, Tonale e Stelvio per l’estate

La porta d’ingresso alla gamma è Alfa Romeo Junior, il modello pensato soprattutto per chi si muove ogni giorno in città ma non vuole rinunciare a viaggiare. Le dimensioni compatte aiutano nel traffico e nei parcheggi, mentre il bagagliaio da 400 litri offre lo spazio necessario per valigie, attrezzatura sportiva e tutto ciò che serve per una partenza estiva.

La gamma permette di scegliere tra soluzioni molto diverse. La Junior Elettrica Veloce, con i suoi 280 CV, rappresenta la proposta più prestazionale. Per chi cerca maggiore versatilità c’è invece la versione Ibrida Q4, dotata di trazione integrale e pensata per affrontare con più sicurezza anche fondi difficili, strade bagnate o percorsi lontani dall’asfalto.

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Un gradino più in alto si trova la nuova Alfa Romeo Tonale, recentemente rinnovata per rafforzare il legame tra tecnologia e tradizione sportiva. Il suo sterzo diretto e le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve puntano a conservare quella precisione di guida che il pubblico si aspetta dal Biscione, soprattutto sui percorsi ricchi di curve.

La versione ibrida plug-in da 270 CV abbina la trazione integrale Q4 alla possibilità di muoversi in modalità elettrica nei tragitti urbani. Nei viaggi più lunghi mette invece a disposizione potenza, comfort e una maggiore libertà di utilizzo, senza rinunciare a un design che riprende alcuni elementi della storia Alfa Romeo.

La Stelvio resta la scelta per chi cerca più spazio e prestazioni da vera automobile sportiva. È stata la prima Alfa Romeo a portare il marchio nel mondo dei SUV e continua a distinguersi per la distribuzione equilibrata dei pesi, la rapidità dello sterzo e un comportamento su strada lontano da quello dei tradizionali veicoli a ruote alte.

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Anche l’abitacolo punta a rendere piacevoli le lunghe percorrenze, grazie a materiali curati, finiture di qualità e una posizione di guida pensata per mantenere il conducente al centro dell’esperienza. Dalla connettività evoluta della Junior alle prestazioni della Tonale e della Stelvio, Alfa Romeo propone così tre modi diversi di affrontare le strade dell’estate.