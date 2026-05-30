Fiat Strada imprendibile in Brasile: il pick-up Fiat domina a maggio e trascina il marchio

Fiat Strada si conferma ancora una volta protagonista assoluta del mercato brasiliano. A pochi giorni dalla chiusura di maggio, con un solo giorno lavorativo rimasto e tre giorni complessivi alla fine del mese, il pick-up compatto della casa italiana guida saldamente la classifica dei modelli più venduti con 14.114 immatricolazioni.

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In Brasile la Fiat Strada guida le vendite di maggio con 14.114 immatricolazioni

Il vantaggio è netto. La Fiat Strada precede la Volkswagen Polo, ferma a 9.197 unità, con quasi cinquemila vetture di margine. Ancora più ampia la distanza dalla Volkswagen T-Cross, terza con 8.097 immatricolazioni e prima tra SUV e crossover. Numeri che confermano la forza commerciale del modello Fiat, ormai punto di riferimento per chi cerca versatilità, praticità e costi di gestione competitivi.

Il successo della Fiat Strada non è però un caso isolato. Il marchio torinese piazza diversi modelli nella parte alta della classifica, mostrando una presenza molto solida in più segmenti. Al quinto posto troviamo la Fiat Argo, con 7.183 unità, praticamente appaiata alla Chevrolet Onix, che segue a quota 7.133. Una sfida ravvicinata che conferma quanto il segmento delle compatte resti centrale in Brasile.

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Buona anche la prestazione della Fiat Mobi, undicesima con 4.858 immatricolazioni. La city car continua a difendersi bene in un mercato sempre più competitivo, dove prezzo, consumi e semplicità d’uso fanno ancora la differenza.

Più indietro, ma comunque nella top 25, compaiono altri tre modelli Fiat. La Fiat Toro è diciottesima con 4.054 unità, confermando il peso del marchio anche tra i pick-up più grandi. Subito dopo arriva la Fiat Pulse, ventunesima con 3.798 immatricolazioni, mentre la Fiat Fastback chiude al ventiquattresimo posto con 3.710 unità.

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Nel complesso, i dati Fenabrave mostrano una Fiat molto competitiva. La Fiat Strada resta la regina del mese, ma il risultato di maggio racconta soprattutto una gamma capace di presidiare city car, compatte, SUV e pick-up con numeri importanti.